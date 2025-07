Justin Bieber ha dejado más que sorprendidos a sus fans y amantes de la música con su nuevo álbum de estudio, ‘SWAG’ . Si bien cuenta con distintas e inesperadas colaboraciones, hay un detalle que solo un buen amante del rap ha notado en una de las 21 canciones que componen este disco: la aparición de Eminem . ¿Acaso Slim Shady escribió para J Biebs?

El cantante canadiense se ausentó por varios años de la música y estuvo envuelto en distintas polémicas, tal como una posible crisis matrimonial con su esposa Hailey . Sin embargo, quiso responder a todos sus retractores con este séptimo álbum de estudio y qué mejor manera con la sutil presencia del legendario rapero.

Justin se ha declarado un gran fanático de Marshall Mathers desde hace años. De hecho, a finales del 2022, fue visto con una camiseta que contaba con la imagen del rapero mientras caminaba con su actual esposa. Entonces, ¿de qué manera colaboró Eminem en ‘SWAG’?

Por el momento, Justin Bieber y Eminem no han realizado alguna canción en conjunto. (Creación: @eminem | Instagram | Justin Bieber | YouTube)

Esta es la referencia de Eminem en el nuevo disco de JB

Los verdaderos fanáticos de ambos cantantes fueron quienes descubrieron que Em aparece como compositor y letrista en una de las canciones de este nuevo disco. Si bien Eminem no figura entre las colaboraciones, un verso de su canción ‘Untitled’ fue cantado de manera aguada por Justin Bieber en su tema ‘YUKON’.

“I can help you get a move on, like U-Haul, and I know”, este es la barra lírica que hace referencia Justin.

Si bien se trata de una línea, esto ocasiona que Marshal aparezca en los créditos de esta nueva canción y podrá percibir regalías por derechos de autor. En caso este tema musical se convierta en un hit mundial, el costo para él sería muy alto.

Hailey Bieber y su hijo Jack aparecen en el concepto visual del nuevo álbum de su esposo Justin. (Créditos: @lilbieber | Instagram)

¿Justin Bieber le dedicó un tema a su esposa Hailey?

Distintos medios estadounidenses alertaron de un posible divorcio ente Justin y Hailey Bieber. Si bien varios detalles intensificaron los rumores, el canadiense de 31 años acabó con estas dudas tras dedicarle una canción a su esposa en este nuevo álbum , dejando entrever que seguirá a su lado a pesar de las adversidades. Es más, la fundadora de la marca de belleza Rhode aparece en el concepto visual junto a su hijo Jack.

