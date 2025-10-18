Las recientes declaraciones de Jennifer Lopez han vuelto a encender la polémica. En una entrevista, la cantante aseguró que nunca se sintió realmente amada por sus exparejas, pues, según dijo, “ninguno fue capaz de hacerlo”. Pero sus palabras no tardaron en provocar reacciones. Uno de los primeros en responder fue Ojani Noa, su primer esposo, quien no dudó en desmentirla públicamente y lanzar fuertes acusaciones.

A través de su cuenta de Instagram, el cubano, que actualmente trabaja como entrenador físico y modelo, compartió un extenso mensaje en el que recordó su relación con La Diva del Bronx, con quien estuvo casado menos de un año, entre 1997 y 1998. Noa aseguró que su vínculo con Lopez fue sincero y amoroso, y que siempre la apoyó mientras ella daba los primeros pasos hacia la fama.

Ojani Noa respondió en redes sociales y desmintió las declaraciones de Jennifer Lopez. | Crédito: Hal Garb / AFP / HAL GARB

“Esto es en referencia a la reciente entrevista en The Howard Stern Show, donde mi exesposa Jennifer Lopez dijo que ‘jamás ha sido amada’”, comenzó escribiendo.

Luego, añadió sin rodeos: “Deja de menospreciarnos. Deja de menospreciarme con tu carta de víctima. El problema no somos nosotros. No yo. El problema eres tú. Has sido ‘amada’ unas cuantas veces. Has estado casada cuatro veces y has tenido buenas relaciones, yo por ejemplo.”

El exesposo de Lopez también se refirió a los otros hombres con los que la artista ha compartido matrimonio: Cris Judd, Marc Anthony y Ben Affleck. Según Noa, todos ellos formaron parte de su historia sentimental, pero el problema, afirmó, no eran ellos.

En su mensaje, Ojani Noa acusó a Jennifer Lopez de haberle mentido durante su matrimonio. | Crédito: Getty Images

En su mensaje, Ojani recordó los sacrificios que hizo por la actriz y cantante: “Estaba enamorado de ti. Me mudé de estado, dejé mi trabajo y mis amigos para apoyarte. Te amé, te protegí y cuidé de ti. Fui un hombre muy bueno para ti. Pero tú elegiste la fama y la fortuna sobre nuestra relación.”

El también modelo fue más allá al asegurar que Jennifer Lopez le fue desleal: “Decidiste mentir, engañarme, y a pesar de todo me quedé. Incluso traté de mantener vivo nuestro matrimonio, pero tú solo te preocupabas por tu carrera y tu imagen. Me pediste que me quedara porque no querías mala prensa.”

Finalmente, Noa cerró su publicación con un mensaje directo y contundente hacia su exesposa: “Di la verdad por una vez. Déjale saber a la gente que tú eres el problema. Deberías estar avergonzada, apenada de ti misma.”

