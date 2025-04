El pasado 30 de marzo, Kylie Kelce dio a luz a Finnley, convirtiéndose en madre de cuatro hijas (las otras se llaman Bennett, de 2 años, Elliotte, de 4, y Wyatt, de 5). Si bien todavía falta bastante tiempo para que todas sean adolescentes, hace poco la progenitora recibió unos grandes consejos por parte de Kate Hudson que les servirán mucho cuando sus pequeñas crezcan. ¿Qué le dijo exactamente la actriz? Es tiempo de que lo averigües en esta nota.

Para profundizar bien en el tema, es necesario recalcarte que la artista fue invitada al pódcast ’Not Gonna Lie’ de Kylie y justamente ahí es donde brindó las recomendaciones. Como ella es madre de tres: Ryder, de 21 años, Bingham, de 13, y Rani, de 6, definitivamente es una voz autorizada para aconsejar sobre hijos.

“Ryder tiene 21 años y yo era una madre joven con él, así que, en cierto modo, crecimos juntos. Y él está muy al tanto, y justo hace un año y medio, hubo un momento en que me dijo: ‘¿Estás bien?‘. Y luego compartió su perspectiva sobre algo en mi vida, basándose únicamente en mi horario”, comenzó diciendo la actriz, según informó People.

“Si te esfuerzas, se recupera”

“Lo ocupada que estaba, lo mucho que aportaba; simplemente cosas de la vida. Y él compartió su perspectiva y me di cuenta de que crié a este hijo para que, de hecho, él me esté retribuyendo ahora mismo. Él me está viendo ahora mismo. Es increíble. Así que, si te esfuerzas, se recupera”, agregó.

Kate Hudson es una actriz y cantante estadounidense. Ella ganó popularidad en 2001, cuando obtuvo varios reconocimientos y la nominación a los Oscar por ‘Casi famosos’ en la categoría de mejor actriz de reparto. (Foto: Monica Schipper / Getty Images) ×

Luego de ello, Kate Hudson brindó otro consejo para las madres de hijos mayores. “Y lo único que les diría a todas las mamás es que dejen ir a sus hijos. Que se vayan, que se vayan. No se aferren a ellos. No esperen nada de ellos”, subrayó.

“La expectativa de: ‘Oh, necesitas estar aquí para mí‘. Cuando empiezan a crecer, es como, no. Nunca podrás retenerlos. Y en cuanto los agarres demasiado fuerte, los vas a volver locos. Van a salir corriendo. De verdad lo creo”, indicó después. Esta última recomendación causó un gran impacto en Kylie, quien confesó: “Casi me esfuerzo más”.

Kylie Kelce es una presentadora de pódcasts y personalidad mediática estadounidense que está casada con el exjugador de la NFL Jason Kelce. (Foto: Mike Coppola / Getty Images for SiriusXM) ×

“Sí, déjalos que disfruten su vida. Déjalos estar un rato. Y lo que te das cuenta es que puede que pases una semana o dos y no te llamen, pero cuando lo hagan y te necesiten…”, añadió Hudson. “Sigues siendo mamá”, recalcó Kylie. “Sí, y está bien”, sentenció la artista. Para que no te quedes con las ganas de ver el video de la conversación, a continuación te lo comparto.