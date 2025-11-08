El pasado 7 de noviembre, se reveló la lista de nominados a los premios Grammy 2026. Si bien se lee nombres como Bad Bunny , Kendrick Lamar , Lady Gaga, Sabrina Carpenter, entre otros; no podía faltar la presencia de Justin Bieber debido a la excelente producción musical en su álbum ‘SWAG’. Esto no solo provocó felicidad en el propio cantante, ya que su esposa, Hailey Bieber, también hizo lo propio con un simple, pero cariñoso mensaje.

Esto se pudo visualizar en una de las historias publicadas en la cuenta oficial de la fundadora de Rhode Beauty. El mensaje se puede leer sobre una imagen promocional del reciente álbum de Justin.

“¡Nominado 27 veces! ¡Vamos, cariño!“, es el mensaje que escribió Hailey , manifestando su orgullo y felicidad por este nuevo logro en la carrera musical de su esposo y padre de su hijo, Jack Blues.

Esta fue la publicación que realizó Hailey Bieber en su cuenta de Instagram, manifestando su alegría por las nominaciones de Justin. (Crédito: @haileybieber / Instagram)

¿Realmente Justin Bieber fue nominado 27 veces en los Grammy 2026? Debo mencionarte que no es así, pues se hace referencia a la cantidad de nominaciones que obtuvo el intérprete de ‘Sorry’ en su trayectoria artística hasta la fecha. En realidad, competirá por ser el ganador en un total de cuatro categorías.

Justin Bieber fue nominado a ‘Álbum del Año’ y ‘Mejor Álbum Vocal Pop’ por su último disco ‘SWAG’. Además, sus sencillos ‘DAISIES’ y ‘YUKON’ recibieron las nominaciones a ‘Mejor Interpretación Pop Solista’ y ‘Mejor Interpretación R&B’, respectivamente.

'Swag' obtuvo cuatro nominaciones a los premios Grammy 2026. Se lanzó el 11 de julio del 2025. (Crédito: @lilbieber / Instagram)

Un álbum ‘especial’ para Justin

‘SWAG’ fue lanzado en todas las plataformas musicales el pasado 11 de julio. Se trató del primer proyecto musical en solitario desde el 2021; es decir, sus fanáticos tuvieron que esperar cuatro años para escuchar nueva música del artista canadiense.

Según una fuente cercana al exitoso cantante, se trataría de un álbum con un significado especial. “Representa un hito importantísimo en muchos sentidos. Es el primer álbum en solitario que lanza desde que se convirtió en padre y es la primera vez que produce un sonido completamente original. Estaba muy emocionado de que todos escucharan su nueva música”, declaró a la revista People.