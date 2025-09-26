Selena Gomez parece haber confirmado lo que hasta ahora eran rumores: su boda con Benny Blanco será este fin de semana en California, con invitados de lujo como Paris Hilton y el actor Martin Short. La noticia ha emocionado a sus seguidores, que llevan meses pendientes de cada movimiento de la pareja.

El detalle que desató la especulación surgió en su cuenta de Instagram Rare, donde la cantante compartió una foto de una mesa repleta de maquillaje de su marca junto a un par de gafas negras, un bolso plateado y un teléfono reproduciendo la canción 'Pick It Up’ de Cardi B con la participación de Gomez.

En la imagen de Instagram, Selena Gomez mostró maquillaje de Rare Beauty, un bolso plateado y gafas negras con la frase “Me all weekend”. | Crédito: Instagram rarebeauty

Sobre la imagen escribió: “Me all weekend” (Yo todo el fin de semana). Para muchos, la pista fue clara: Selena planea estar en su mejor versión durante todo el fin de semana, coincidiendo con la celebración de sus esperadas nupcias.

Medios como TMZ también confirmaron que la ceremonia se llevará a cabo en Montecito, en una residencia privada con estrictas medidas de seguridad.

Además, se supo que PETA ya envió un regalo especial para la cantante y que el evento contará con una lista exclusiva de invitados, donde figuran nombres como Paris Hilton y Martin Short. Aunque se especuló sobre la presencia de Taylor Swift, aún no está confirmado si la mejor amiga de Selena asistirá.

Hace apenas dos semanas, durante su visita a The Tonight Show con Jimmy Fallon, Gomez no pudo ocultar su entusiasmo al hablar de los preparativos.

“Es maravilloso, tengo mucha suerte. Todo va bien y estoy muy emocionada”, dijo con una gran sonrisa, acompañada por sus compañeros de 'Only Murders in the Building’, Steve Martin y Martin Short, quienes incluso bromearon sobre sus roles en la boda.

El anillo de compromiso que Benny Blanco le dio a Selena Gomez está valuado en un millón de dólares y tiene un diamante deslumbrante. | Crédito: @selenagomez / Instagram

Selena y Benny, quienes hicieron pública su relación en diciembre de 2023 y se comprometieron un año después, han mantenido a sus fans al tanto de su historia de amor. El productor sorprendió a la cantante con un anillo valuado en alrededor de un millón de dólares, en una propuesta que casi se arruina porque ella estaba de mal humor aquella mañana.

