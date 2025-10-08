Un nuevo informe afirma que Kevin Costner protagonizó un tenso enfrentamiento con su compañero de reparto Wes Bentley durante la grabación de Yellowstone, lo que habría obligado a detener temporalmente la producción.

Según The Hollywood Reporter, el ganador del Óscar, de 70 años, se habría molestado con la forma en que Bentley, quien interpreta a su hijo Jamie Dutton, estaba actuando una escena.

De acuerdo con el reporte, Costner le pidió al actor de ‘American Beauty’ que ignorara el guion de Taylor Sheridan y representara el momento de otra manera; sin embargo, Bentley se negó y le respondió con firmeza: “Yo firmé para hacer un show de Taylor Sheridan, no una producción de Kevin Costner”.

Testigos afirmaron que Kevin Costner y Wes Bentley llegaron a empujarse durante el rodaje. (Foto: Valerie Macon / AFP)

Testigos aseguraron que, tras la discusión, el protagonista de ‘El guardaespaldas’ perdió la calma y se lanzó hacia su compañero. Ambos comenzaron a empujarse hasta que el equipo intervino para separarlos. La actriz Kelly Reilly, que interpreta a Beth Dutton, habría terminado llorando por la tensión del momento.

El incidente, según la fuente, fue lo suficientemente grave como para que las grabaciones se detuvieran temporalmente.

Es importante recordar que Costner dejó la serie después de que su personaje muriera en el estreno de la quinta temporada, emitido en noviembre de 2024.

La producción se detuvo brevemente tras el incidente. (Foto: Paramount)

Aunque la historia principal terminó, Yellowstone continuará con nuevos spin-offs centrados en otros personajes como Kayce Dutton (Luke Grimes), Beth Dutton y Rip Wheeler (Cole Hauser).

En el pasado, se dijo que Costner abandonó la producción por supuestas diferencias con el creador Taylor Sheridan y por conflictos de agenda relacionados con sus películas de la saga ‘Horizon’.

El New York señala que, en una entrevista de junio de 2024, el actor negó los rumores de que él hubiera sido el responsable del conflicto.

Costner, quien ya había tenido diferencias con el creador Taylor Sheridan, confirmó meses después que no volvería a la serie. (Foto: Paramount)

“He recibido muchos ataques de esas malditas personas, pero yo siempre prioricé Yellowstone. No fui yo quien inició esos problemas”, afirmó.

Poco después, Costner confirmó oficialmente su salida de la serie con un mensaje en redes sociales: “Fue algo que realmente me cambió. Lo amé y sé que ustedes también. Solo quería decirles que no regresaré. Amo las relaciones que pude construir y nos veremos en el cine”.

Yellowstone, el aclamado wéstern moderno que terminó de forma abrupta

Yellowstone es un aclamado drama wéstern moderno que sigue la vida de la poderosa familia Dutton, dueña del rancho contiguo más grande de Estados Unidos en Montana. La trama gira en torno a John Dutton (Kevin Costner), el patriarca, y sus hijos, mientras luchan ferozmente por proteger su tierra de desarrolladores urbanos, una reserva indígena vecina y constantes amenazas políticas.

La serie fue un fenómeno de éxito masivo e inesperado, especialmente en Estados Unidos, donde se convirtió en uno de los programas de televisión por cable más vistos. Este éxito permitió al creador, Taylor Sheridan, expandir la historia hasta convertirla en un gran universo televisivo con exitosas precuelas como 1883 y 1923. La serie original cuenta con cinco temporadas, siendo la quinta la última y dividida en dos partes.

El final de ‘Yellowstone’ se percibió como abrupto y acelerado debido, principalmente, a un supuesto conflicto de agenda con su estrella principal, Kevin Costner. El actor, que también es director y productor, priorizó su proyecto cinematográfico ‘Horizon: An American Saga’, lo que limitó su disponibilidad de días de rodaje para la segunda parte de la quinta temporada; no obstante, con esta nueva información, podemos tener una mejor idea de lo que realmente pudo haber sucedido detrás de cámaras: un tenso enfrentamiento que habría cambiado el rumbo de la serie.

