Ireland Baldwin decidió hablar sobre su complicada infancia y las relaciones familiares que afectaron su bienestar emocional. En una entrada de su blog, llamado “30, coqueta y sobreviviendo” y publicado en Substack, la hija de Alec Baldwin y Kim Basinger compartió que ya no carga con el peso de sus familiares, a quienes describió como “narcisistas, poco confiables y adictos”.

La modelo de 29 años explicó que creció sola, sin la presencia constante de sus padres ni hermanos con quienes pudiera apoyarse. Además, contó que durante años sintió que debía esforzarse para ganarse la aprobación de ciertos miembros de su familia.

“Su validación y elogios eran significativos para mí”, admitió; sin embargo, con el tiempo llegó a la conclusión de que “nada fue más liberador que finalmente darme cuenta de lo tóxicas que son estas personas”.

La modelo de 30 años dijo que alejarse de su familia fue una experiencia liberadora y que no permitirá que su hija tenga contacto con ellos. (Foto: @irelandirelandireland / Instagram)

Baldwin aseguró que proteger a su hija es ahora su prioridad. “Mi hija, Holland, no tiene por qué conocer a estas personas. Puedo protegerla de ellas. Puedo hacer todo lo posible para construir mi propia idea de familia, pieza por pieza”. Además, señaló que su objetivo como madre es “mostrar cómo una verdadera familia se trata unos a otros”.

La joven, actual residente en Oregón, expresó su esperanza de rodearse de personas genuinas en la próxima etapa de su vida. Asimismo, compartió una lista de aprendizajes en la que incluyó una reflexión dedicada a su madre.

“Dile a tu mamá que la amas todos los días. Envíale un mensaje cuando llegues a tu destino. Pronto la entenderás de formas en las que nunca antes lo habías hecho”, escribió.

Alec Baldwin es un actor, comediante y productor estadounidense. Es ganador de premios Emmy y nominaciones al Oscar. (Foto: Angela Weiss / AFP) / ANGELA WEISS

Entre sus consejos, recordó a sus lectores que no es posible cambiar a otros. “No puedes arreglar ni cambiar a nadie… así que detente antes de que sea peor”, señaló, repitiendo además una frase de autoaceptación: “No estás gorda”.

Hasta el momento, ni Alec Baldwin ni Kim Basinger han respondido a sus declaraciones. La expareja se divorció en 2002, con el actor reconociendo públicamente que el proceso afectó negativamente su relación con Ireland.

La modelo aseguró que está decidida a crear una familia sana basada en el respeto y el amor. (Foto: @irelandirelandireland / Instagram)

Con el tiempo, lograron reconstruir el vínculo, algo que la propia Ireland atribuyó a la influencia positiva de Hilaria Baldwin, actual esposa de su padre.

Hoy, Ireland Baldwin afirma sentirse más libre que nunca, decidida a romper patrones del pasado y crear un entorno saludable para su hija.

Alec Baldwin: una larga carrera en Hollywood envuelta en polémicas

A lo largo de su carrera en Hollywood, Alec Baldwin ha estado envuelto en varias controversias que van desde disputas personales hasta trágicos incidentes.

El escándalo más grave y notorio es el incidente fatal ocurrido en el set de su película Rust en octubre de 2021. Mientras ensayaba con una pistola de utilería, esta se disparó, causando la muerte de la directora de fotografía Halyna Hutchins y dejando al director herido.

A pesar de que los cargos de homicidio involuntario en su contra fueron desestimados, este evento generó un intenso debate sobre la seguridad en los rodajes y marcó permanentemente la vida del actor.

En el ámbito personal, Baldwin ha sido criticado por su temperamento volátil y sus choques constantes con los medios. En el pasado, protagonizó altercados físicos con paparazzis. Además, en 2007 se filtró un audio en el que insultaba a su hija, Ireland, en medio de su larga batalla legal por la custodia con su exesposa, Kim Basinger.

Todo lo anterior, sumado a su activismo y sus controvertidas imitaciones satíricas de Donald Trump en Saturday Night Live, hacen de Alec Baldwin un actor cuya vida recibe demasiada atención mediática.

