La tan esperada boda entre Selena Gomez y Benny Blanco ha puesto a la pareja en el centro de atención, con sus seguidores atentos a cada detalle. Recientemente, se expuso que la cantante estadounidense había perdido peso de manera sorpresiva, lo que generó una alta preocupación. Ante estos comentarios, la propia actriz decidió aclarar estos rumores.

Quizás consideres que Selena ha aplicado una estricta dieta para lucir radiante en su próximo día especial, pero la razón de su apariencia se debe al lupus, una enfermedad que le diagnosticaron en el 2013.

“Cuando estoy bajo la medicación, mi cuerpo retiene muchos líquidos. Es algo que me pasa siempre. Entonces, cuando dejo de tomar la medicina, tiendo a perder peso”, explicó mediante un video difundido en sus redes sociales.

La propia actriz considera que su pérdida de peso se debe al lupus que padece. (Crédito: @selenagomez / Instagram)

Con esta aclaración, Selena Gomez busca que sus seguidores no sientan culpa ni vergüenza de las condiciones que presentan sus cuerpos. Además, puso fin a los distintos rumores que los usuarios realizaron sobre su aspecto físico.

“Mis medicamentos son importantes y creo que me ayudan. Así que bueno, no soy una modelo y nunca lo seré”, expresó.

La propia Selena Gomez incentivó a sus seguidores aceptarse sin importar la condición que presenten. (Crédito: @selenagomez / Instagram)

Le diagnosticaron otra enfermedad

Recientemente, la fundadora de Rare Beauty reveló que también posee otro problema médico. En un conversatorio en el podcast de la actriz Amy Poehler, reveló que padece de artritis en los dedos de sus manos a consecuencia del lupus que padece .

A pesar de que su condición podría afectar en sus quehaceres diarios, la propia Selena Gomez la usó como inspiración para que sus productos de belleza presenten un diseño fácil de abrir, pensando especialmente en aquellos compradores que presenten su mismo problema de salud.