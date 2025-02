Si hay algo seguro en el mundo del espectáculo, es que Christian Nodal y Ángela Aguilar siempre dan de qué hablar. Desde que confirmaron su relación, cada gesto, cada palabra y cada publicación en redes sociales se analiza con lupa. Y esta vez no fue la excepción. En pleno Día de San Valentín, el cantante de Adiós Amor decidió presumir el romántico regalo que le dio a Ángela, pero lo que realmente encendió la pradera fue una supuesta indirecta. ¿Será que aún tiene algo que decir sobre su romances pasados?

Desde que hicieron oficial su romance, Christian Nodal y Ángela Aguilar no han parado de recibir críticas. Muchos seguidores no han visto con buenos ojos que su relación comenzara tan poco tiempo después de la ruptura del cantante con Cazzu, la madre de su hija. Aunque la pareja ha intentado mostrarse feliz y sin preocupaciones, la realidad es que la opinión pública sigue dividida. Para algunos, su amor es genuino; para otros, todo parece demasiado apresurado e incluso irrespetuoso con la rapera argentina. Y ahora, con este nuevo gesto de Nodal en San Valentín, los rumores y las críticas han vuelto a encenderse.

Para celebrar el Día de San Valentín, Nodal no escatimó en detalles y le regaló a Ángela un enorme ramo de rosas rojas, el clásico símbolo del romance, pero con un toque extravagante y lujoso, muy al estilo del cantante. Como era de esperarse, no tardó en compartirlo en redes sociales, dejando en claro lo enamorado que está.

Lo que realmente encendió las redes no fue solo el lujoso ramo de rosas, sino el mensaje que lo acompañaba: “Feliz día a l@s que aman y a l@s reales”. Aunque Nodal no mencionó nombres, muchos interpretaron estas palabras como una indirecta con doble filo. ¿A quién se refería con “los reales”? La frase no tardó en viralizarse, y en cuestión de horas, las redes se llenaron de especulaciones y teorías sobre su verdadero significado.

La publicación de Christian Nodal del ramo que le regaló a Ángela Aguilar por el Día de San Valentín. | Crédito: Instagram @nodal

Ángela Aguilar tampoco se quedó atrás y subió a sus historias de Instagram una foto del tremendo ramo, dejando clarísimo que ese fue su regalo de San Valentín. Aunque por lo general prefiere ser más discreta con su relación en redes, este pequeño gesto fue suficiente para que todo el mundo volviera a hablar de su romance.

La publicación de Ángela Aguilar del regalo que recibió de Christian Nodal por el Día de San Valentín. | Crédito: Instagram @angela_aguilar_

A pesar de las críticas y los rumores, Christian Nodal y Ángela Aguilar siguen firmes en su relación, demostrando que no les afectan los comentarios. Desde el inicio, su historia de amor ha estado rodeada de polémica, pero ellos continúan mostrándose felices y enamorados.