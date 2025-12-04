En medio del revuelo que generó la reciente demanda presentada por Daddy Yankee, el productor musical Raphy Pina decidió romper el silencio a su manera: no con declaraciones legales, sino con un mensaje cargado de significado sobre lo que, asegura, es hoy su verdadera prioridad. A través de sus redes sociales, dejó claro que su enfoque está completamente puesto en la familia, aun cuando “luchas” externas intenten robarse la atención.

El empresario compartió una imagen íntima en la que aparece su pareja, la galardonada intérprete Natti Natasha, profundamente dormida mientras abraza a la pequeña Dominique Isabelle, nacida el 1 de noviembre. Según expresó, escenas como esta le reafirman qué es lo verdaderamente importante en esta etapa de su vida.

Daddy Yankee apareció en la conversación pública tras la demanda que involucra directamente a Raphy Pina. | Crédito: Instagram @raphyPina

“Entrar al cuarto y verlas rendidas… con ese rostro naturalmente bello que no necesita pestañas ni maquillaje artístico, sosteniendo en su pecho a nuestra bebé de apenas un mes, mientras su camisa guarda los rastros reales de la rutina que vivimos, amanecidas, gases, desvelos y el verdadero brillo que solo entiende el corazón de una madre”, escribió en la publicación, que rápidamente encendió interpretaciones entre sus seguidores.

Pero fue la segunda parte del mensaje la que generó más atención tras el estallido del conflicto legal: “En ese silencio sigo afirmando que podrán existir luchas afuera, pero dentro de mi hogar hay una paz que no se negocia y que no permito que ninguna distracción rompa.” Sin mencionar directamente la situación, sus palabras fueron leídas como una evidente indirecta frente al momento mediático que atraviesa.

Pina continuó su reflexión destacando que ver a su familia descansar así le recordó “lo que Dios siempre pone frente a mí: lo que realmente importa”. Agregó que la imagen no era simplemente una foto, sino “un suspiro, una oración, un instante que guardo como tesoro. Razón para seguir firme y conectado a esta bendición”.

Raphy Pina compartió un mensaje íntimo mientras Daddy Yankee continúa su acción legal y Natti Natasha cuida a su bebé. | Crédito: Instagram @raphyPina

El mensaje llega justo cuando el fin de semana salió a la luz la demanda que Daddy Yankee presentó en su contra por un presunto esquema de apropiación ilegal, durante más de una década, de regalías editoriales correspondientes a decenas de canciones del cantante y de otros intérpretes. En la acción legal también figuran la exesposa del artista, Mireddys González, y los abogados Edwin Prado y Andrés Coll.

El documento presentado por Daddy Yankee y su empresa, Los Cangri, Inc., solicita un juicio por jurado y una compensación no menor de $3,000,000, además de los costos del proceso, honorarios legales y la corrección de registros oficiales que, según alegan, han permanecido falsificados, provocando pérdidas acumuladas y daños económicos continuos.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí