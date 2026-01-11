Leonardo DiCaprio fue uno de los grandes protagonistas de la reciente gala de los Globos de Oro 2026 , nominado por su excelente interpretación en la película ‘One Battle After Another’. Sin embargo, lo que prometía ser una noche de celebración convencional, se tornó inolvidable para el actor debido a una peculiar broma de la presentadora de dicha ceremonia, Nikki Glaser, quien hizo alusión a su actual saliente. ¿Qué fue exactamente lo que le dijeron al artista de 51 años? ¿Tuvo una reacción prepotente ante las palabras de la conductora? A continuación, te contaré todos los detalles.

Como parte del protocolo, la comediante de 41 años, quien presentó este programa por segundo año consecutivo, realizó unos comentarios graciosos por cada actor y actriz nominado, hasta que llegó el turno de DiCaprio.

Si bien comenzó destacando los logros que el protagonista de ‘The Wolf of Wall Street’ ha cosechado en su trayectoria, Nikki Glaser tuvo la creatividad de señalar que dicho éxito lo consiguió antes de que su novia llegara a los treinta años.

Nikki Glaser fue la presentadora de la gala de los Globos de Oro por segundo año consecutivo. (Crédito: Kevork Djansezian/CBS Broadcasting via AP)

“Leonardo DiCaprio está aquí para ‘un moño tras otro’... Qué carrera has tenido, innumerables actuaciones icónicas, has trabajado con todos los grandes directores, has ganado tres Globos de Oro, un Oscar y lo más impresionante es que pudiste lograr todo eso antes de que tu novia cumpliera 30 años”, dijo la presentadora.

Entre las risas entre los presentes, Nikki Glaser le solicitó disculpas a DiCaprio como parte del número; sin embargo, subrayó que le resultó difícil variar sus bromas porque se conoce muy poco sobre la vida privada del actor.

“Leo, disculpa por haber hecho esa broma, es barata. Intenté no hacerlo, pero, ya sabes, no sabemos nada más de ti, hombre. No hay nada más, cuéntanos”, añadió.

Lejos de mostrarse ofendido por estas bromas, Leonardo DiCaprio se tomó la situación con mucha gracia, respondiendo a los comentarios de la presentadora con gestos alegres.

Leonardo DiCaprio es un actor con gran trayectoria y múltiples premios en su haber. (Crédito: Jordan Strauss/Invision/AP) / Jordan Strauss

Una diferencia abismal de edad entre Leonardo DiCaprio y su saliente

Vittoria Ceretti es la modelo que la presentadora Nikki Glaser hacía referencia en sus bromas, señalando su estrecho vínculo sentimental con Leonardo DiCaprio. La diferencia de edad entre ambas celebridades ha captado la atención de la prensa, ya que la figura italiana cuenta con 27 años de edad.

