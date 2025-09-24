Bad Bunny es uno de los artistas latinos con millones de oyentes a nivel mundial. Sus distintas canciones han tenido una buena recepción debido a su composición lirica y sus ritmos pegajosos. Aunque cuenta con un gran respaldo de fanáticos, también existe la otra cara de la moneda: una minoría lo critica fuertemente. En un caso reciente, un periodista español no tuvo reparos para opinar sobre su último álbum, ‘ Debí Tirar Más Fotos ’.

Es importante mencionarte que el ‘Conejo Malo’ posicionó a Puerto Rico en la atención mundial, pues sus 30 conciertos en el ‘Choliseo’ le ha permitido que su país de origen obtenga millonarios ingresos económicos.

Es más, su último álbum también fue un rotundo éxito debido a la esencia boricua en cada canción. Esta nueva producción musical combina distintos géneros, tales como la salsa, reggaetón, entre otros ritmos. Sin embargo, esto no fue del agrado para Carlos Herrera, presentador del programa radial ‘Herrera en COPE’.

Bad Bunny puso a Puerto Rico en los ojos del mundo con su famosa 'Residencia'. (Foto: EFE/Thais Llorca) / Thais Llorca

La controversia comenzó cuando su colega, Pilar Cisneros, brindó los detalles sobre la ‘Residencia’ de Bad Bunny y su reciente álbum, destacando ciertas canciones. Esto motivó al conductor en darse la oportunidad de escuchar algunos fragmentos, pero causó polémica con su opinión.

“Bueno, sí, es un horror, pero es lo que hay. Me parece un tonto cantando que no sabe cerrar la boca”, declaró.

Si bien se trata de fuertes declaraciones, no se puede ocultar los impresionantes números que consiguió ‘Debí Tirar Más Fotos’. En Spotify, superó los 35 millones de reproducciones en sus primeras 24 horas.

Los conciertos brindados por el cantante puertorriqueño en su país natal han sido un rotundo éxito. (Foto: EFE/ Eric Rojas) / Eric Rojas

“Es la voz de la juventud”

Bad Bunny ha tenido muchos elogios por artistas consolidados en sus respectivos géneros musicales. Por suponer, el salsero Tito Nieves lo catalogó como un “fenómeno”; es más, considera que su influencia es similar a ‘The Beatles’ en los años 60 .

“Lo aplaudo. Es un fenómeno que está trayendo $200 millones a una isla pequeña como la nuestra. Eso no pasó un día para otro, lleva más de tres años de planificación. Vendió 30 conciertos en cuatro horas. ¿Quién hace eso? Él es la voz de la juventud“, expresó.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí