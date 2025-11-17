La última edición de los Governors Awards 2025 dejó una escena que rápidamente comenzó a circular en redes sociales: Tom Cruise compartiendo risas y una charla con Sydney Sweeney. El encuentro llamó la atención no solo por la cercanía entre ambos, sino porque ocurrió poco después de que se conociera la ruptura del actor con Ana de Armas.

Un video publicado por Variety en Instagram mostró a Cruise y Sweeney conversando junto a un grupo de amigos mientras una banda tocaba música jazz. La actriz parecía cómoda y sonriente, disfrutando del intercambio en medio del evento.

Durante la conversación, Sweeney comentó que “nunca he conducido un bote” y agregó: “no quiero hacerlo”.

Según el portal Page Six, es posible que estuvieran hablando sobre las escenas de riesgo que Cruise suele realizar sin dobles, como colgarse de un avión o lanzarse desde edificios en plena filmación.

El momento llamó la atención debido a la reciente separación del actor de Ana de Armas. (Foto: @variety / Instagram)

La actriz brilló con un vestido plateado de lentejuelas con escote palabra de honor y drapeado en la espalda firmado por Miu Miu, acompañado de joyas de Dena Kemp. Cruise optó por un esmoquin negro clásico con moño, manteniendo su estilo tradicional en este tipo de galas.

Más tarde, el protagonista de ‘Mission: Impossible’ subió al escenario para recibir un Premio Honorífico de la Academia y ofreció un discurso cargado de emoción sobre el significado del cine en su vida.

“El cine me lleva alrededor del mundo”, dijo. “Me ayuda a apreciar y respetar las diferencias. También me muestra nuestra humanidad compartida, lo parecidos que somos en tantas, tantas formas.”

Sweeney comentó que “nunca condujo un bote” y Cruise lució relajado antes de recibir su Premio Honorífico de la Academia. (Foto: VALERIE MACON / AFP)

“No importa de dónde vengamos, en una sala de cine reímos juntos, sentimos juntos, esperamos juntos, y ese es el poder de este arte. Y por eso importa, por eso es importante para mí. Hacer películas no es lo que hago, es quien soy”, agregó.

La aparición del actor se produjo semanas después de su separación de Ana de Armas. Según fuentes cercanas al medio citado, la relación terminó porque “la chispa se había apagado”, aunque ambos quedaron en buenos términos y continúan siendo amigos.

Sweeney, por su parte, mantiene actualmente una relación con Scooter Braun tras poner fin a su compromiso con el empresario Jonathan Davino.

El protagonista de Mission: Impossible subió al escenario para recibir un Premio Honorífico de la Academia y ofreció un discurso sobre la importancia del cine en su vida. (Foto: Michael Tran / AFP)

Qué son los Governors Awards y qué se celebra

El Governors Awards es una ceremonia anual organizada por la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas, la misma institución que otorga los Premios Óscar. Este evento, que se celebra a finales de año, marca el inicio no oficial de la temporada de premios de Hollywood y sirve para honrar trayectorias excepcionales y contribuciones de por vida a la industria del cine.

El propósito principal es otorgar premios especiales que son técnicamente Premios Óscar, pero que no se conceden durante la gala principal televisada. En el Governors Awards se entregan el Premio Honorífico de la Academia, el Premio Humanitario Jean Hersholt y el Premio Conmemorativo Irving G. Thalberg.

