Taylor Swift y Travis Kelce siguen disfrutando de la emoción tras anunciar su compromiso, pero no solo sus fans están pendientes del futuro enlace. La pareja más comentada del momento recibió una propuesta inesperada que busca convertir su boda en un evento aún más memorable. El mensaje ha dado de qué hablar.

La propuesta provino nada menos que de la oficina de turismo de Nueva Zelanda, que lanzó una “petición oficial” a través de Instagram para que la boda, a la que ya llaman “la próxima boda real del Pop”, se celebre en Aotearoa, nombre con el que se conoce al país en lengua maorí.

“✍️ Esta es nuestra petición oficial para que la próxima boda real de Pop se celebre aquí mismo, en Aotearoa, Nueva Zelanda”, escribieron en el post, acompañado de imágenes que mostraban escenarios de ensueño para cualquier ceremonia.

Taylor Swift y Travis Kelce eligieron la frase “Tu profesora de inglés y tu profesor de gimnasia se casan” para revelar la noticia. | Crédito: Instagram taylorswift

El mensaje iba más allá de un simple guiño, destacando que los Swifties estarían de acuerdo en que el país ofrece el telón perfecto para un ‘sí, acepto’ repleto de estrellas.

Entre las postales compartidas se encontraban las montañas de Fiordland, un viñedo en Wānaka, una capilla rodeada de árboles en Ohaupō TreeChurch y las aguas azules del lago Erskine y Dublin Bay. Todas ellas con fotos de parejas reales que ya eligieron esos paisajes para casarse.

Con fotos en un jardín, Taylor Swift y Travis Kelce compartieron el emotivo momento de la propuesta. | Crédito: Instagram taylorswift

El gesto se completó con un divertido cierre en redes: “Una enorme felicitación a @taylorswift @killatrav, atrapen el ramo 💐 en los comentarios para manifestar su boda soñada aquí abajo”.

La iniciativa surgió pocos días después de que Swift y Kelce, ambos de 35 años, anunciaran su compromiso en un post conjunto el martes 26 de agosto.

La cantante compartió una serie de fotos mostrando el anillo diseñado por Travis en colaboración con Kindred Lubeck de Artifex Fine Jewelry, destacando una piedra de corte Old Mine brilliant.

El anillo de compromiso de Taylor Swift y Travis Kelce es un diamante antiguo diseñado por Kindred Lubeck. | Crédito: Instagram taylorswift

Con humor, Swift escribió: “Tu profesora de inglés y tu profesor de gimnasia se casan 🧨”, acompañando el anuncio con su canción So High School, tema que muchos fans vinculan desde hace meses con Kelce.

La pareja hizo su primera aparición pública tras la noticia el jueves, cuando asistieron juntos al partido entre los Cincinnati Bearcats y los Nebraska Cornhuskers en el Arrowhead Stadium de Kansas City, Missouri, un lugar especial para Kelce, quien jugó para los Bearcats durante su carrera universitaria.

