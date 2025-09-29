La influencer y comediante Elyse Myers decidió despedirse de su útero y de años de dolor crónico. La creadora de contenido, de 32 años, contó en Instagram que está a punto de someterse a una histerectomía, una cirugía para extirparse el útero, sorprendiendo a sus seguidores con la noticia.

“Hace poco me enteré de que necesitaba una histerectomía (que será mañana)”, escribió la estadounidense en la publicación realizada el 28 de septiembre.

Lejos de afrontar el momento en silencio, sus amigas organizaron una fiesta muy especial para acompañarla antes del procedimiento.

“En lugar de dejarme caer en un agujero y desaparecer, mis amigas decidieron hacerme una fiesta de despedida para mi útero, para celebrar el fin de años de dolor crónico y debilitante”, señaló Elyse.

Sus amigas le organizaron una fiesta de despedida para su útero, con decoraciones temáticas y momentos divertidos. (Foto: @elyse_myers / Instagram)

“Estoy emocionada por esta nueva etapa de mi vida que comienza mañana”, agregó.

En el video que compartió, se ve a Myers y a dos de sus amigas brindando con champaña directamente de la botella y bailando mientras se preparan para decir adiós a su útero.

En la cocina, colgaron letras que formaban la frase “Fallopian Farewell” (Adiós a las Trompas de Falopio) y hasta incluyeron un peluche en forma de útero como decoración.

Durante la celebración, el grupo también cantó una versión de la canción “The Subway” de Chappell Roan, cuya letra dice “She got away”, en referencia al adiós al útero de Elyse.

En redes sociales, su esposo y miles de seguidores le expresaron apoyo y compartieron experiencias similares. (Foto: @elyse_myers / Instagram)

Posteriormente, hicieron una parada en Taco Bell para comer algo, se tomaron fotos en una cabina y cerraron la celebración con presentaciones de PowerPoint temáticas para darle un toque divertido a la despedida.

La influencer ha sido abierta en el pasado sobre su salud, tanto física como mental. En 2022, en una entrevista con People, habló de su diagnóstico de TDAH, ansiedad y depresión, incluyendo depresión posparto tras el nacimiento de su hijo en enero de 2021.

“Fue muy difícil para mí, porque me golpeó como un camión de carga. No sabía cómo procesarlo”, dijo por aquel entonces.

Myers ya había hablado abiertamente de su salud mental, incluido su diagnóstico de TDAH, ansiedad y depresión posparto. (Foto: @elyse_myers / Instagram)

El apoyo en redes sociales no tardó en llegar. Su esposo, Jonas, le escribió en los comentarios: “¡Toda una nueva etapa! Te amo, mejor amiga, tú puedes”.

Otros seguidores compartieron sus propias experiencias con la misma cirugía. Una mujer comentó: “Me hice una histerectomía completa hace 2 años y fue LO MEJOR que he hecho. Soy una persona diferente ahora, aunque sigo enfrentando otros problemas de salud; ¡mi cuerpo es mucho más feliz! Mucha suerte, hermosa”.

Lo que debes saber sobre la histerectomía

Una histerectomía es una cirugía que consiste en la extirpación del útero (matriz). Es un tratamiento de último recurso que se utiliza para condiciones ginecológicas graves como el cáncer, sangrado incontrolable, fibromas grandes o endometriosis severa. El procedimiento puede implicar la remoción total o parcial del útero y, a veces, de los ovarios y las trompas de Falopio.

El impacto principal de esta cirugía es que la mujer deja de menstruar y pierde permanentemente su capacidad de quedar embarazada. Si se extraen los ovarios antes de la menopausia, esto provoca una menopausia inmediata que requiere terapia hormonal. La cirugía se realiza típicamente por vía abdominal o mediante técnicas mínimamente invasivas (laparoscopia).

Aunque generalmente es segura, la histerectomía conlleva riesgos inherentes a cualquier operación mayor. Es fundamental analizar los beneficios (alivio de síntomas o salvación de vida) frente a las consecuencias irreversibles antes de tomar una decisión.

