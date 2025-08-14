Cuando Taylor Swift comenzó a salir con Travis Kelce, sabía muy poco sobre fútbol americano. La cantante confesó que, por aquel entonces, no tenía idea de cómo funcionaba el deporte ni de las posiciones en el campo, lo que le hizo pasar un momento muy peculiar que difícilmente olvidará.

En el podcast New Heights, que Travis conduce junto a su hermano Jason Kelce, Swift recordó que esa falta de conocimientos provocó un momento bastante gracioso en su primera cita.

Ese día, le preguntó directamente a Travis: “¿Qué se siente al mirar hacia la línea de golpeo y ver a tu hermano a solo un metro y medio de distancia?”.

La pregunta, aunque inocente, no tenía sentido. Travis le explicó: “En realidad, yo estoy en la ofensiva y mi hermano también. Solo coincidimos en el campo cuando la defensa está presente”.

Swift rió al recordar aquella conversación: “Ahora sé lo loca que era esa pregunta. Yo pensaba que todos estaban en el campo al mismo tiempo”.

Hoy la historia es muy distinta. Swift asegura que ya entiende las reglas y que ahora está “obsesionada” con el deporte.

Travis le agradeció por involucrarse no solo en la disciplina, sino también en su carrera: “Estoy eternamente agradecido de que te hayas sumergido por completo en el mundo del fútbol”.

Ambos recordaron que los hermanos Kelce se enfrentaron en el Super Bowl de 2023, cuando Travis jugaba con los Kansas City Chiefs y Jason con los Philadelphia Eagles, en un partido que terminó 38-35 a favor de los Chiefs.

La relación entre Swift y Travis comenzó meses después de ese Super Bowl, en el verano de 2023. Travis había asistido a un concierto de la gira Eras Tour en Misuri con la intención de conocerla y entregarle una pulsera de la amistad con su número de teléfono; sin embargo, la reunión no se concretó.

En julio de ese año, Travis admitió en su podcast que estaba dolido porque Swift no habla con nadie antes o después de sus shows para cuidar su voz. “Me decepcionó que no quisiera conocer a nadie… o al menos no quería conocerme a mí. Me lo tomé personal”, dijo.

Swift, entre risas, recordó: “Él hizo un berrinche, un berrinche de hombre. Fue como decir: ‘¡Quiero salir contigo!’. Este tipo no consiguió un meet-and-greet y lo convirtió en el problema de todos”.

Pese a ese comienzo, la relación floreció. Swift empezó a asistir a los partidos de los Chiefs y Travis viajó para verla en sus conciertos. Ella comparó su perseverancia con una película romántica de los años 80: “Era como alguien parado fuera de mi ventana con un radiocasete diciendo: ‘¡Quiero salir contigo! ¿Quieres salir conmigo? ¡Te hice una pulsera de la amistad!’”.

Cuando Jason le preguntó si era cierto que el entrenador de los Chiefs, Andy Reid, los presentó, Swift bromeó: “Cualquier cosa que Andy Reid diga, la vamos a respaldar”.

Cronología: así empezó la relación de Taylor Swift y Travis Kelce

Todo comenzó en julio de 2023, cuando Travis Kelce intentó darle a Taylor Swift una pulsera de la amistad con su número de teléfono en uno de sus conciertos. Frustrado por no poder entregarla, compartió la historia en su podcast. Esta revelación se volvió viral y llamó la atención de Taylor.

El romance se confirmó en septiembre de 2023, cuando Taylor asistió a un partido de los Kansas City Chiefs. La cantante fue vista sentada junto a la madre de Travis, Donna Kelce, causando revuelo público.

Desde entonces, la pareja fue captada en público, volviéndose una de las relaciones más populares de la actualidad. Ambos se apoyan mutuamente en sus carreras, ya sea en conciertos o en partidos importantes como el Super Bowl.

A pesar de la constante atención, ambos expresaron que su relación se siente “orgánica” y “normal” cuando no hay cámaras.

