Cuando pienso en Florencia de Saracho, de inmediato me vienen a la mente esas telenovelas, en las que su rostro dulce y su talento lograban robarse la escena sin importar el papel que interpretara. Fue una actriz querida, cercana y, sobre todo, constante. Por eso, cuando dejó la televisión, muchos nos preguntamos qué había sido de ella. Y la verdad es que su historia, lejos de haber terminado con su último proyecto en la pantalla chica, apenas estaba comenzando.

Lo que ha vivido desde entonces no ha sido fácil, pero sí profundamente humano. Florencia se alejó del foco mediático tras su participación en “Y mañana será otro día”, en 2018. Desde entonces, se enfocó en su familia: su esposo y sus tres hijos, Santiago, Aitana y María. Pero el destino tenía preparado un nuevo capítulo para ella. Uno que, aunque doloroso, hoy comparte con entereza y esperanza.

Florencia de Saracho interpretó a Romina en "Rebelde" (Foto: Televisa)

UN DIAGNÓSTICO QUE LO CAMBIÓ TODO

En septiembre de 2021, Florencia recibió una noticia que le dio un giro completo a su vida: fue diagnosticada con artritis reumatoide, una enfermedad autoinmune, crónica y degenerativa. En sus palabras, este diagnóstico le trajo sufrimiento, angustia, ansiedad y, sobre todo, dolor. Y no lo dice desde la queja, sino desde la sinceridad de alguien que ha tenido que rehacerse a diario.

“No se imaginan lo que se vive con esta enfermedad”, confesó en una publicación en su perfil de Instagram. “Lo que yo les pueda contar de lo que he vivido es poco al sufrimiento, angustia, ansiedad, desesperación y sin olvidar lo más duro: el dolor”.

ALEJADA DE LA PANTALLA, PERO MÁS PRESENTE QUE NUNCA

Florencia decidió compartir su historia no para dar lástima, sino para ayudar. Para que quienes estén viviendo algo similar sepan que no están solos. Porque, como ella misma lo dice, hablar del tema le ha servido para sanar, pero también para conectar. “Es un tema que lo hablo mucho, pero no al 100 de lo que he vivido realmente. Pronto les contaré más para poder ayudar a otras personas con este diagnóstico”.

En un mundo donde muchas veces se idealiza la vida de los famosos, escucharla hablar así —sin filtros, sin máscaras— resulta conmovedor. No hay un personaje detrás, es ella, Florencia, una mujer enfrentando una realidad complicada con la mayor dignidad posible.

Florencia De Saracho vive una vida alejada de los sets de grabación (Foto: Florencia De Saracho / Instagram)

APRENDER A VIVIR CON MIEDO Y CON ESPERANZA

Aunque hoy se encuentra estable y asegura estar “muy bien”, Florencia también reconoce que la batalla no ha terminado. “Siempre hay secuelas y el miedo no se va nunca”, escribió. Pero inmediatamente agrega algo que da luz: “Se aprende a vivir con él y a salir adelante”.

Esa frase lo dice todo. Porque vivir con una enfermedad degenerativa implica precisamente eso: hacerle espacio al miedo, pero sin dejar que nos paralice. Es aprender a convivir con lo incierto, sin perder de vista lo que sí está en nuestras manos.

UN MENSAJE PARA QUIENES LUCHAN COMO ELLA

Quizá lo más valioso de todo esto es el mensaje que Florencia dejó para quienes están pasando por lo mismo. No hay consejos vacíos ni frases hechas. Solo palabras honestas nacidas desde su propia experiencia: “No dejes que tu mente te traicione, lucha, esfuérzate, ponte retos, aunque tengas días que sientes que ya no puedes más. Busca ayuda, busca a tu reumatólogo y psiquiatra”.

Y es que el proceso no solo ha sido físico. También ha tenido que atender su salud emocional, con ayuda profesional, como ella misma recomienda. No hay vergüenza en pedir apoyo. Al contrario, hay valentía.