Posterior a la polémica entrevista brindada a Adela Micha , Christian Nodal no ha tomado importancia a las críticas y ha demostrado estar más enamorado que nunca de su actual esposa, Ángela Aguilar. Recientemente, el artista mexicano fue visto aprendiendo lecciones a caballo y no faltaron los elogios por las clases que le impartió su “maestra”.

En varios videos publicados en Instagram Stories, se visualiza a Nodal montando un caballo negro. Aunque se trataría de su primera vez, parece que el cantante aprendió con cierta rapidez, pues resulta que no le fue complicado.

Christian Nodal fue visto montando a caballo en compañía de su esposa, Ángela Aguilar. (Crédito: @nodal / Instagram)

Lo llamativo de este hecho es que Ángela Aguilar fue la encargada de brindarle esta clase de equitación a su esposo. Por esa razón, el intérprete de ‘Adiós Amor’ aprovechó la situación para enviarle una emotiva dedicatoria.

“Te amo. Muchas gracias, maestra”, fue la publicación de Christian Nodal en su cuenta de Instagram.

Esta fue la publicación realizada por Christian Nodal en agradecimiento a Ángela Aguilar. Horas después fue eliminado. (Crédito: @nodal / Instagram)

Ángela Aguilar también le dedicó un emotivo mensaje

Ante las emotivas palabras que publicó Christian Nodal, Ángela Aguilar también quiso demostrar su afecto. En sus historias de Instagram, publicó una fotografía donde ambos se chocan las manos y pone el siguiente mensaje: “Mi alumno favorito”.

Ángela Aguilar calificó de "alumno favorito" tras enseñanza a caballo a su actual esposo. (Crédito: @angela_aguilar_ / Instagram)

Christian y Ángela es, probablemente, la pareja latina más criticada de los últimos años. Distintos usuarios no pasan por alto cómo inició esta relación, ya que se dio a conocer días después de que el cantante de música regional mexicana confirmara su ruptura con Cazzu, con quien tiene una hija.

Pese a las incesantes críticas que han recibido, ambos han hecho caso omiso y pusieron en evidencia que mantienen una buena química, tal como estas clases a caballo que realizaron en conjunto.