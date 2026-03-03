La madre de Zendaya reaccionó de forma enigmática luego de que Law Roach, estilista personal de la actriz, afirmara que la boda de su hija con Tom Holland “ya ocurrió”. Sus palabras generaron revuelo entre los seguidores de la pareja, que desde hace semanas especulan sobre un posible matrimonio. Claire Stoermer compartió en sus historias de Instagram el video de la entrevista que Roach dio a Access Hollywood durante los Screen Actors Guild Awards 2026.

Al publicar el clip, la madre de la actriz optó por destacar la carcajada del estilista escribiendo “La risa” junto con un emoji sonriente, lo que muchos interpretaron como una insinuación de que podría tratarse de una broma.

La revista People informa que, hasta ahora, los representantes de Zendaya, Holland y Roach no han realizado comentarios públicos sobre el tema. La especulación comenzó después de que la actriz fuera vista luciendo un anillo dorado que parecía una alianza matrimonial.

Su mensaje generó especulación entre los seguidores de la pareja. (Foto: @claire_maree64 / Instagram)

Cuando fue consultado sobre el tema, Roach sorprendió con su respuesta. “La boda ya ocurrió. Te la perdiste”, declaró durante una entrevista a Access Hollywood. Sus palabras avivaron aún más los rumores en redes sociales.

Zendaya y Holland mantienen una relación desde 2017 y se comprometieron en 2024. La pareja, que trabajó junta en las películas de Spider-Man, ha sido muy reservada respecto a su vida privada.

En 2022, cuando circularon los primeros rumores de un compromiso, Stoermer compartió en Instagram la definición de “clickbait”, que decía: “El clickbait generalmente se refiere a la práctica de escribir titulares sensacionalistas o engañosos para atraer clics en un contenido. A menudo se basa en exagerar afirmaciones o en omitir información clave para generar tráfico. El término suele utilizarse en un sentido despectivo.”

Hasta ahora, los representantes de los protagonistas no han confirmado ni desmentido los rumores. (Foto: Joel C Ryan / Invision / AP)

Ese mismo año, Zendaya también respondió a rumores de embarazo. “Ahora entienden por qué me mantengo alejada de Twitter”, escribió en julio de 2022.

“Inventando cosas sin ninguna razón… cada semana. En fin, vuelvo a filmar ‘Challengers’”, agregó.

Más adelante, en una entrevista con Elle en 2023, explicó cómo maneja su relación ante el público: “Tengo control sobre lo que decido compartir. Se trata de proteger la paz. Y de dejar que las cosas sean tuyas, pero sin tener miedo de existir. Tampoco puedes esconderte. Eso tampoco es divertido.”

Por su parte, Holland contó a Men’s Health en 2025: “No es mi momento, es el de ella, y si vamos juntos, entonces se trata de nosotros.”

Lo que debes saber sobre Zendaya y Tom Holland

Zendaya saltó a la fama en Disney Channel y se consolidó como actriz dramática al ganar dos premios Emmy por su papel en la serie Euphoria. Protagonizó éxitos de taquilla como la trilogía de Spider-Man, Dune y Challengers. Además de su carrera actoral, es una figura clave en la industria de la moda, siendo incluida en la lista de las 100 personas más influyentes de la revista Time.

Tom Holland, por su parte, es un actor británico conocido principalmente por interpretar a Peter Parker en el Universo Cinematográfico de Marvel. Inició su carrera en el teatro musical con Billy Elliot y diversificó su carrera al participar en películas como The Devil All the Time y la serie The Crowded Room. Es reconocido por su formación en danza y su capacidad para realizar sus propias escenas de acción.

Ambos confirmaron su relación en 2021 tras conocerse en el set de Spider-Man. Aunque mantienen su vida privada fuera de los focos, medios estadounidenses los captaron compartiendo propiedades y apoyándose en eventos públicos.

