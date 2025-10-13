Diane Keaton no solo fue una de las actrices más admiradas de Hollywood, sino también una mujer con un gusto exquisito por el diseño y la arquitectura. A lo largo de su vida, la protagonista de ‘El Padrino’ y ‘Annie Hall’ supo combinar su carrera en el cine con otra gran pasión: la restauración de casas antiguas y su posterior venta, una actividad que se convirtió en una fuente importante de ingresos.

Según el portal Page Six, la ganadora del Óscar dedicó buena parte de su tiempo fuera de los sets a renovar propiedades históricas, especialmente aquellas con estilos que le fascinaban, como el colonial español, el renacimiento misionero y el modernismo de mediados del siglo XX.

Gracias a su carrera cinematográfica y a su talento como inversora inmobiliaria, Keaton acumuló una fortuna estimada en 100 millones de dólares. Entre sus propiedades más conocidas figura una mansión de cien años que compró en 2007 por 8,1 millones y que, tres años después, vendió al productor Ryan Murphy (creador de American Horror Story) por 10 millones. También adquirió una casa en Bel Air, que luego de ser remodelada, vendió en 2005 por 16,5 millones.

Además de protagonizar algunos de los filmes más icónicos de Hollywood, Keaton destacó como una talentosa inversora inmobiliaria. (Foto: @diane_keaton / Instagram)

Otra de sus operaciones más destacadas fue la compra de una residencia en Laguna Beach por 7,5 millones de dólares en 2002. Apenas dos años después, la vendió por 12,75 millones. En el exclusivo vecindario de Pacific Palisades, también compró, renovó y revendió una casa con una ganancia superior al millón de dólares.

En 2017, Keaton publicó ‘The House That Pinterest Built’, un libro de diseño que reflejaba su visión sobre los espacios ideales.

“Si quieres explorar, si te gusta observar, este libro es un ejemplo de un hogar construido con los regalos de los sueños de otros: la casa perfecta, el paisaje perfecto y el interior perfecto”, escribió Keaton.

La actriz dedicó años a restaurar casas antiguas, muchas de las cuales vendió a otras celebridades con grandes ganancias. (Foto: Michael Tran / AFP)

La actriz contó que para construir su propio hogar tomó inspiración de las ideas que encontraba en Pinterest, siguiendo el consejo de su amiga y directora Nancy Meyers.

Aunque no se ha revelado la causa de su fallecimiento, algunos medios señalaron que, en marzo, la actriz había puesto en venta su “casa soñada” en Los Ángeles por 29 millones de dólares.

En entrevistas anteriores, Keaton dijo que planeaba vivir allí de manera permanente, lo que muchos interpretaron como una señal de que deseaba pasar sus últimos años en tranquilidad.

Su amor por la arquitectura se reflejó también en su libro 'The House That Pinterest Built', donde compartió su visión sobre el diseño y la creatividad. (Foto: Patrick T. Fallon / AFP) / PATRICK T. FALLON

Además de sus memorables actuaciones, Keaton será recordada por su estilo único, su enfoque creativo y su forma de reinventarse fuera de la pantalla.

Se espera que los principales herederos de la fortuna de Diane Keaton sean sus dos hijos adoptivos: Dexter Keaton, adoptada en 1996, y Duke Keaton, adoptado en 2001. El dinero pasaría directamente a ellos, ya que la actriz nunca contrajo matrimonio.

Lo que debes saber sobre Diane Keaton

Diane Keaton fue una actriz, directora y productora estadounidense, reconocida como una de las figuras más influyentes y singulares de Hollywood.

Keaton ganó un Óscar, dos Globos de Oro y un BAFTA, destacándose por su habilidad para interpretar personajes complejos y auténticos tanto en el drama como en la comedia.

Sus dos roles más importantes que la catapultaron al estrellato fueron: Kay Adams-Corleone en la épica trilogía de ‘El Padrino’ (1972-1990), y Annie Hall en la comedia romántica del mismo nombre (1977), papel por el que ganó el Óscar a Mejor Actriz.

Falleció a los 79 años en su residencia de California el 11 de octubre de 2025. Su familia no ha revelado la causa oficial de su muerte.

