El viernes 14 de febrero se llevó a cabo el SNL50: The Homecoming Concert en el Radio City Music Hall de la ciudad de New York (Estados Unidos) y Miley Cyrus brindó un espectáculo al inicio del evento de celebración de varias horas. Justamente, durante su show, le demostró a Paul Rudd, que estaba entre el público, el cariño que le tiene. ¿Cómo? Pues eso lo sabrás en las siguientes líneas.

La tres veces ganadora del Grammy, de acuerdo a People, entretuvo a los asistentes con comentarios ingeniosos durante toda su actuación, en la que llegó a cantar ‘Crazy Little Thing Called Love’ de Queen con Brittany Howard, así como su éxito ‘Flowers’. El tema aquí es que ella sabía que el intérprete de ‘Ant-Man’ había ido al evento.

Miley Cyrus con su novio Maxx Morando y su madre Tish Cyrus en el SNL50: The Homecoming Concert en el Radio City Music Hall. (Foto: TheStewartofNY / WireImage / Getty Images)

Las palabras que le dedicó al actor

Al saber que estaba presente el actor, Miley Cyrus, en medio del coro de ‘Flowers’, siempre según la citada fuente, expresó: “Te amo, Paul Rudd”. Ella dijo esas palabras mientras la cámara enfocaba al artista claramente conmovido.

Paul Rudd se divirtió bastante en el SNL50: The Homecoming Concert en el Radio City Music Hall. Él fue parte del público que fue a disfrutar el espectáculo. (Foto: John Nacion / Getty Images)

Cabe mencionar que la exestrella de Disney también llegó a dirigirse a la audiencia repleta de celebridades. “¿Están haciendo esa cosa de los Grammy donde ustedes son famosos y esas cosas y no cantan, disculpen mi lenguaje?”, consultó.

Por si no lo sabías, esta no es la primera vez que Miley Cyrus se sube al escenario del SNL50: The Homecoming Concert. El medio estadounidense informó que ella hizo su debut como presentadora en marzo de 2011, luego volvió en octubre de 2013 y octubre de 2015 para ser tanto presentadora como invitada musical.

Además, Miley fue invitada musical en el programa en 2017, 2018 con Mark Ronson, 2020 y 2021. Por si fuera poco, realizó un cameo durante el concierto de Billie Eilish en 2021 para un sketch llamado ‘Christmas Cards’.