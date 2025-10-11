Para un latino, suele ser todo un reto hablar otro idioma . Dependerá netamente de cuánto esfuerzo y disciplina se le dedique para conseguir esta habilidad sumamente importante en tiempos recientes. Por ejemplo, Shakira es una artista políglota; es decir, habla y canta varios idiomas con facilidad. Sin embargo, ella misma confesó que no fue tan sencillo como imaginó en un principio.

Debo mencionarte que la cantante colombiana tuvo una gira internacional como parte de su álbum ‘Pies Descalzos’, lanzada en octubre de 1995. En esos años, solo tenía conocimiento del español, pero ante la gran acogida de su música en Brasil, tuvo la obligación de aprender portugués.

Shakira confesó que no fue sencillo en un principio aprender el idioma inglés. (Foto: Alfredo ESTRELLA / AFP) / ALFREDO ESTRELLA

Fue una buena iniciativa, pero Shakira deseaba más; quería expandir su talento al mercado americano, pero existió un problema: debía dominar el idioma inglés. Fue así que se puso manos a la obra y comenzó a repasar cada palabra.

Si bien en las décadas de los 90 tuvo gran éxito y le propusieron contratar traductores a fin de que le faciliten el trabajo, la artista de 48 años no quiso tomar el camino fácil. Al contrario, fue un reto que lo superó con total satisfacción.

Cuando debía escribir alguna canción en inglés, la intérprete de ‘Hips Don’t Lie’ recurría al diccionario de este idioma y comenzaba a escribir. Su prioridad era estar vinculada con su público oyente.

Shakira tiene una de las giras más exitosas del mundo este 2025, según Billboard. (Foto: @shakira / Instagram)

“Tenía la necesidad y la urgencia de expresar ideas, sentimientos, pensamientos. Tenía que expresar todas experiencias que estaba viviendo en otro idioma (inglés)”, fueron sus palabras durante una entrevista concedida a MTV.

Además de recibir clases y usar el diccionario, quiso entender a profundidad el idioma inglés, ya sea en su gramática, su musicalidad, entre otros aspectos. Es decir, no solo quería hablarlo, sino entender perfectamente esta lengua.

Ahora, Shakira no solo habla inglés, también tiene la capacidad para comunicarse en francés, italiano y catalán. Eso le ha permitido que tenga fanáticos repartidos en cualquier parte del mundo, provocando que realice ‘solds out’.