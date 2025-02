Jennifer Lopez puede que no haya estado físicamente en la gran fiesta del Super Bowl 2025, pero eso no significa que haya pasado desapercibida. Fiel a su estilo, la Diva del Bronx encontró la manera perfecta de hacerse notar en el evento más visto del año. A través de las redes sociales, JLo sorprendió a sus seguidores con una movida que nadie vio venir, demostrando, una vez más, que cuando se trata de llamar la atención, ella siempre juega en otra liga. ¿Qué hizo exactamente?

Aunque no estuvo presente en el Super Bowl 2025, Jennifer Lopez decidió revivir su icónica actuación del medio tiempo de 2020. A través de sus redes sociales, compartió el playlist de Spotify de aquel espectáculo en Miami, donde, junto a Shakira, hizo historia al ser una de las primeras latinas en encabezar este evento.

Con esta publicación, JLo no solo recordó su memorable presentación, sino que también se aseguró de estar en la conversación del día, demostrando que su influencia sigue intacta.

En su cuenta de Facebook, escribió: “Listen to my #SuperBowlLIV Halftime Show Spotify Playlist during your party today!” (¡Escucha mi lista de reproducción del show de medio tiempo en Spotify durante tu fiesta hoy!).

Jennifer Lopez encontró la manera perfecta de hacerse notar en el Super Bowl 2025. | Crédito: Facebook JLo

Con esto, dejó claro que, aunque no estaba en el evento, su presencia musical seguía viva en cada reunión donde sonaran sus grandes éxitos.

La presentación de Jennifer Lopez en el Super Bowl LIV en 2020 fue simplemente legendaria. Junto a Shakira, ofreció un espectáculo vibrante lleno de energía latina, con coreografías impactantes, cambios de vestuario deslumbrantes y un mensaje de empoderamiento.

Shakira y Jennifer Lopez en el show de medio tiempo del Super Bowl 2020. | Crédito: AFP

JLo deslumbró al público al interpretar éxitos como Jenny From the Block, On the Floor y Let’s Get Loud, mientras que su hija, Emme, se unió a ella en el escenario para un emotivo momento musical. Aquel show no solo fue un derroche de talento y espectáculo, sino que también marcó un antes y un después en la historia del halftime show, consolidando a JLo como una de las artistas más icónicas del evento.