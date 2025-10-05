Keith Urban y Nicole Kidman atraviesan un momento complicado en su relación. Según varias fuentes cercanas, el cantante de country no habría estado cómodo con la forma en que su esposa promocionó un drama cargado de escenas íntimas que ella protagonizó en 2024.

La actriz, de 58 años, presentó “Babygirl” (“Babygirl: Deseo prohibido) en los festivales de Venecia y Toronto, pero Urban brilló por su ausencia en ambos eventos. Recientemente, se dio a conocer que Kidman pidió el divorcio, mientras que su esposo apareció en un concierto en Hershey, Pensilvania, sin su anillo de matrimonio.

En la cinta, la actriz interpreta a una CEO que se involucra con su joven asistente encarnado por Harris Dickinson, mientras lidia con los problemas en su matrimonio con un personaje interpretado por Antonio Banderas.

Según allegados, al músico le molestó que su esposa protagonizara escenas íntimas con actores jóvenes y que promocionara abiertamente la película "Babygirl". (Foto: Instagram)

“Keith no estaba de acuerdo con la película y tampoco le gustaba que Nicole la promocionara”, aseguró un informante según el portal Page Six.

Otro señaló que Urban temía convertirse en blanco de burlas por la temática de la historia.

El malestar del músico quedó en evidencia en julio, durante una entrevista en la radio australiana Mix 102.3. Cuando le preguntaron cómo se sentía al ver a su esposa en escenas románticas con actores más jóvenes, el equipo del artista pareció cortar la llamada abruptamente.

Poco después, Kidman solicitó el divorcio, mientras Urban apareció en un concierto sin su anillo de matrimonio. (Foto: SUZANNE CORDEIRO / AFP) / SUZANNE CORDEIRO

“Creo que lo hemos molestado porque no le gusta hablar de su vida personal”, comentó la conductora Hayley Pearson.

Hasta ahora, Urban nunca se había mostrado en contra de los papeles de Kidman. La actriz es recordada por tener una carrera interpretando personajes que rompen esquemas, desde su papel en “Eyes Wide Shut” junto a Tom Cruise, hasta producciones recientes como “Big Little Lies” y la misma “Babygirl”, que abordan realidades femeninas como la violencia doméstica o la frustración sexual.

Fiel a su promesa de apoyar el talento femenino, Kidman ha trabajado con directoras en 19 ocasiones en los últimos ocho años. “Babygirl” estuvo a cargo de Halina Reijna y la intérprete ya tiene nuevos proyectos con cineastas como Mimi Cave, Lulu Wang y Susanne Bier.

Aunque la actriz sigue centrada en sus proyectos con directoras de cine, los rumores en torno al distanciamiento con Urban y una supuesta nueva relación de él no dejan de crecer. (Foto: Paul ELLIS / AFP) / PAUL ELLIS

Pese a la tensión actual, Kidman siempre acompañó a Urban en momentos clave de su carrera; sin embargo, él no ha hecho comentarios sobre los rumores que lo vinculan sentimentalmente con su guitarrista Maggie Baugh, de 25 años.

En su reciente show, lo único que mostró en pantalla fueron imágenes de sus dos hijas con Kidman: Sunday Rose, de 17 años, y Faith Margaret, de 14.

Nicole Kidman y Keith Urban se separan: línea de tiempo de su relación

La actriz Nicole Kidman y el cantante de country Keith Urban se conocieron en enero de 2005 durante la gala “G’Day USA” en Los Ángeles. A pesar de que Kidman sintió una atracción inmediata, Urban tardó varios meses en llamarla. Una vez que la relación se consolidó, la pareja se comprometió con rapidez y se casó en una ceremonia en Sídney, Australia, en junio de 2006, un año después de haberse conocido.

Pocos meses después de la boda, Urban ingresó en rehabilitación para tratar adicciones. Kidman lo apoyó públicamente, un momento que la pareja describió posteriormente como un factor que fortaleció profundamente su vínculo.

Con el tiempo, la pareja dio la bienvenida a dos hijas: Sunday Rose, nacida en 2008, y Faith Margaret, nacida en 2010 a través de gestación subrogada.

A lo largo de casi dos décadas, Kidman y Urban se establecieron como una de las parejas más estables y visibles de Hollywood; no obstante, en septiembre de 2025, después de 19 años de matrimonio, se anunció que la actriz y el cantante habían puesto fin a su relación.

