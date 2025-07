Cazzu volvió a acaparar la atención en redes sociales, esta vez no por su música, sino por la manera en que respondió a un reportero argentino que la cuestionó sobre Christian Nodal y Ángela Aguilar, justo cuando se acerca el primer aniversario de la boda de ambos cantantes.

El tenso momento se vivió durante una breve entrevista con el programa Puro Show, donde un reportero le preguntó sin filtros si ya había superado la infidelidad de Nodal y la polémica que rodeó su relación.

“Se superpusieron las relaciones, Christian con Ángela (...) que te fue infiel... tu fandom odia a Christian. ¿Se superó eso, está todo bien con el ex?”, lanzó el periodista.

La artista argentina, aunque con un tono tranquilo, no ocultó su molestia y respondió con sarcasmo: “¡Qué pregunta de mier**!”. Luego, cuestionó: “¿No tenés algo mejor que preguntar?”.

Cazzu arrasa con su gira Latinaje en Latinoamérica, con fechas agotadas en México y gran apoyo de sus seguidores en redes. | Crédito: Instagram cazzu

Cazzu fue clara al señalar que ya no tiene nada más que decir sobre su expareja: “Creo que ya dije todo lo que había que decir de esa situación (...) no me parece que haya algo que agregar”, sentenció.

Las declaraciones de “La Jefa del trap” llegan casi al mismo tiempo que el aniversario de la boda entre Nodal y Ángela Aguilar, que tuvo lugar el 24 de julio de 2024 en la Hacienda San Gabriel, en Morelos.

En ese entonces, los rumores de infidelidad estaban en su punto más alto y la pareja decidió casarse por lo civil en una ceremonia privada. Recientemente, se ha dicho que planean una boda religiosa a finales de este año, aunque ninguno de los dos ha confirmado la información.

Christian Nodal y Ángela Aguilar están a poco de celebrar su primer aniversario de casados. | Crédito: Instagram micky_hair

Mientras eso ocurre, Cazzu sigue enfocada en su carrera y disfrutando del éxito de su gira ‘Latinaje’, que ha agotado boletos en varias ciudades de Latinoamérica, especialmente en México. En redes sociales, los usuarios han celebrado su triunfo y comparado su carrera con la de Ángela Aguilar.

En esos mismos espacios, muchos han criticado las bajas ventas de la gira ‘Libre Corazón’ de Ángela en Estados Unidos, donde, según datos de Ticketmaster, aún no ha logrado llenar ninguna de las 17 fechas programadas, a pesar de haber anunciado que donará un dólar por cada entrada vendida en apoyo a migrantes.

