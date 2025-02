Jennifer Lopez ha vivido un sinfín de éxitos a lo largo de su carrera, pero en esta ocasión, su carrera cinematográfica parece haber tomado un giro inesperado. Aunque su nueva película, Kiss of the Spider Woman, recibió una nominación al Globo de Oro en el prestigioso Festival de Cine de Sundance, la actriz y cantante de 55 años no ha escapado al dolor de ver cómo otros dos proyectos caen en el olvido.

Según reveló RadarOnline.com, This Is Me… Now ha sido uno de esos fracasos que ahora enfrenta JLo, recibiendo demoledoras críticas. En medio de este tumulto, la artista se expresó a través de una publicación que ha dado mucho de qué hablar.

Jennifer Lopez no dejó pasar la oportunidad de hablar sobre This Is Me... Now a través de sus redes sociales. En su primera historia, compartió una foto acompañada de un enlace para ver la película en Amazon Prime Video, animando a sus seguidores a disfrutarla. En la siguiente, publicó un cartel del filme junto con una crítica que la describe como “extravagante, espectacular y sin disculpas”, reafirmando su confianza en el proyecto a pesar de las duras opiniones que ha recibido.

La publicación de Jennifer Lopez en medio de las demoledoras críticas a su película “This Is Me… Now”. | Crédito: IG jlo

La actriz de Atlas acaba de recibir una nominación a los premios Golden Raspberry (o Razzie), que celebran lo peor del cine en 2024.

Un golpe aún más duro para su ego, el comentario llega justo después de una serie de grandes fracasos para la cantante de 55 años. Desde las críticas a su película autoproducida This Is Me... Now hasta verse obligada a cancelar fechas de su gira por las bajas ventas, JLo explicó a sus seguidores que necesitaba pasar tiempo con sus dos hijos en ese momento.

“Jennifer lo está tomando muy mal”, comentó una fuente al citado medio sobre los proyectos que no salieron como esperaba. Pero no está sola en esto: tanto Sandra Bullock como Halle Berry también se llevaron el Razzie a casa.

Jennifer Lopez lidera el reparto de la película musical "This Is Me… Now: A Love Story" (Foto: Amazon Studios)

Sin embargo, la fuente explicó cómo esta nominación ha afectado a la estrella: “En este punto, siente que no puede tener un respiro. El año pasado fue, con diferencia, el más difícil de su vida”. La cantante de Let’s Get Loud se siente particularmente humillada por esta nominación al Razzie, especialmente después del colapso de su matrimonio con Ben Affleck. “Su ego está completamente aplastado”, añadió la fuente.

Poco después de finalizar su divorcio de Affleck, Jennifer admitió que seguir enamorándose sigue siendo “importante” para ella. Mientras promocionaba Kiss of the Spider Woman, reflexionó sobre la temática romántica de la película y, a pesar de sus luchas personales, confesó que sigue profundamente conmovida por su mensaje.