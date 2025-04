Chris Columbus, director de “Home Alone 2: Lost in New York” (“Mi pobre angelito 2: perdido en Nueva York” en Hispanoamérica) confesó que le gustaría eliminar el breve cameo de Donald Trump en la película, aunque teme que hacerlo le traiga consecuencias. En una entrevista con The San Francisco Chronicle, el cineasta de 66 años se refirió a los siete segundos en los que aparece el actual presidente de los Estados Unidos y dialoga brevemente con el protagonista Kevin McCallister.

“Se ha convertido en esta maldición”, dijo el director, refiriéndose al hecho de que este “lastre” lo ha perseguido por décadas. “Se ha convertido en un albatros para mí. Me gustaría que desapareciera”.

A pesar de sus ganas de cortar la escena, Columbus cree que eso podría traerle problemas.

En la película, el actual presidente estadounidense dialoga brevemente con Kevin McCallister (Macaulay Culkin). (Foto: 20th Century Fox) ×

“No puedo cortarlo. Si la corto, probablemente me expulsarán del país”, señaló Columbus. “Me considerarán como no apto para vivir en Estados Unidos, así que tendré que volver a Italia o algo así”. agregó, haciendo referencia a sus raíces italianas.

Para comprender mejor la declaración del director, es necesario recordar toda la polémica que ha rodeado la aparición del político en la exitosa película estrenada en 1992.

En la cinta, Kevin McCallister termina solo en Nueva York por error y se hospeda en el Hotel Plaza. Es ahí donde aparece Trump, dueño del hotel en ese momento. Según Columbus, el magnate obligó a que la producción lo incluyera en la película.

“Pagamos la cuota para rodar en el Plaza, pero [Trump] también dijo: ‘La única manera de que puedas usar el Plaza es si yo salgo en la película’”, explicó en 2020 a Business Insider. Como el público reaccionó positivamente cuando lo veían en pantalla, decidieron mantener la escena en la edición final.

"Home Alone 2: Lost in New York" es una película estadounidense de 1992 que costó $28 millones y que recaudó más de $350 millones en todo el mundo. (Foto: 20th Century Fox) ×

Con el paso del tiempo, muchos fans pidieron eliminar a Trump de la película. Incluso, el propio Culkin apoyó la idea en 2021. Cuando un usuario en redes sociales sugirió reemplazar digitalmente a Trump por Culkin adulto, el actor respondió con un simple: “Vendido”.

Más tarde, también comentó “Bravo” a una edición en la que el presidente fue eliminado digitalmente de la escena en el hotel.

Por su parte, Trump ofreció una versión muy diferente a la contada por el director. En 2023, escribió en su red social Truth Social que Columbus le “suplicó” aparecer en la película.

"Mi pobre angelito 2: Perdido en Nueva York" es la secuela de la exitosa película navideña "Mi pobre angelito". (Foto: 20th Century Fox) ×

“Estaba muy ocupado y no quería hacerlo. Fueron muy amables, pero sobre todo, persistentes”, afirmó. Según él, aceptó participar y eso fue clave para el éxito de la película. “Ese pequeño cameo despegó como un cohete, y la película fue un gran éxito”, añadió.

Trump aseguró que su aparición sigue siendo recordada por el público. “La gente me llama cada vez que se emite”, escribió. También criticó al director por querer eliminarlo de la película 30 años después.

“Nada más lejos de la realidad. Ese cameo ayudó a que la película fuera un éxito... ¡Solo era otro chico de Hollywood del pasado que buscaba una solución rápida de publicidad de Trump para sí mismo!”, concluyó.

“Mi pobre angelito 2: Perdido en Nueva York”, un éxito de taquilla y clásico de Navidad

Cabe agregar que “Mi pobre angelito 2: Perdido en Nueva York” es la secuela de la exitosa película navideña “Mi pobre angelito”. En la cinta, el travieso Kevin McCallister, interpretado por Macaulay Culkin, comete un error al abordar el avión equivocado y termina solo en la ciudad de Nueva York durante las fechas festivas.

Al igual que en la primera película, Kevin se encuentra solo y debe ingeniárselas para protegerse de los ladrones Harry y Marv, quienes también lo persiguen a Nueva York con la intención de robar en su nueva casa.

La película, disponible en Disney+, es una comedia familiar llena de humor y acción que ha cautivado a audiencias de todas las edades.