El mundo del entretenimiento se sacudió el pasado mes de agosto cuando Jennifer Lopez presentó la solicitud de divorcio de Ben Affleck, acabando con los rumores sobre su matrimonio. Pero lo sorprendente es que esta ruptura no solo afectó a la pareja, sino que también llegó a tocar a alguien más: Jennifer Garner. La exesposa de Affleck se vio de alguna manera involucrada en todo este proceso, lo que ha creado algunas tensiones inesperadas.

Desde que los problemas matrimoniales de Affleck y Lopez salieron a la luz, Garner ha optado por respaldar a su exesposo. Recientemente, se reveló que la actriz “ya no quiere” mantener contacto con la cantante, según reveló una fuente cercana a Daily Mail, quien aseguró que Garner solo estaría dispuesta a comunicarse con la cantante si se trata de asuntos relacionados con sus hijos.

Otras fuentes dijeron previamente que Garner, de 52 años, se sintió utilizada como un “peón” durante la ruptura del matrimonio de Lopez con Affleck.

Jennifer Garner. (Foto: AFP)

En los meses previos al divorcio, Garner había adoptado el papel de “consejera matrimonial” de la pareja en problemas, y algunos amigos temían que la hubieran obligado a “jugar a la mediadora”.

Garner ahora ha decidido distanciarse de Lopez y mantener cualquier interacción centrada únicamente en los niños dentro de su familia extendida. “Jen ya no desea tener comunicación con JLo a menos que tenga que ver con los niños”, dijo la fuente al citado medio.

Ben Affleck y Jennifer Lopez. (Foto: AFP)

“Sus amigos creen que ella no debería haberse involucrado tanto en ayudar a JLo a arreglar su matrimonio con Ben”, explicó. “Sobre todo teniendo en cuenta que, en ocasiones, Jen se sintió enfrentada a JLo durante su propio matrimonio. Jen es demasiado buena y realmente quería ayudar, así que lo intentó”, agregó al sitio web.

Garner está actualmente filmando la nueva temporada de su programa, The Last Thing He Told Me. Será productora ejecutiva y repetirá su papel de Hannah Hall en la serie basada en la novela de Laura Dave.