Los fans de Justin Timberlake quedaron en shock cuando, a solo minutos de su última presentación de su gira por Estados Unidos, el cantante anunció que el show no se llevaría a cabo. A sus 44 años, Timberlake ha demostrado ser un artista comprometido con su público, por lo que su sorpresiva cancelación dejó a muchos preguntándose: ¿qué pasó realmente? Aquí te cuento la razón detrás de esta inesperada decisión.

El motivo detrás de la cancelación no tardó en salir a la luz: problemas de salud. A través de su cuenta de Instagram, Timberlake expresó su tristeza por la situación y confirmó que no podría presentarse.

“Chicos, estoy desconsolado”, escribió en una historia el jueves 27 de febrero. “Tengo que cancelar el show de esta noche”. Aunque no dio más detalles en ese momento, sus palabras dejaron claro que no se trataba de una decisión tomada a la ligera.

La publicación de Justin Timberlake tras cancelar su último concierto de su gira por Estados Unidos. | Crédito: Justin Timberlake/Instagram

Timberlake contó que había asistido a la prueba de sonido para el concierto en Columbus, Ohio, sintiéndose mal debido a la gripe, pero finalmente la enfermedad terminó por agotarlo.

“Me duele mucho decepcionarlos a ustedes y a mi equipo que trabajó tan duro para que este espectáculo se hiciera realidad. Quiero asegurarles que recibirán un reembolso por sus entradas. Los amo a todos”, concluyó.

El cantante no compartió más detalles sobre su estado en la publicación, pero sus seguidores mostraron comprensión ante la noticia. Uno de ellos incluso comentó: “Vine desde California, pero sabes qué… tu salud es lo primero. Los verdaderos fanáticos lo saben. Te quiero. Te sentirás mejor”.

Justin Timberlake canceló la última parada de su gira por Estados Unidos. | Crédito: Michael TRAN / AFP

Curiosamente, el concierto del jueves ya había sido reprogramado una vez. Inicialmente estaba previsto para finales de octubre, pero tuvo que posponerse luego de que a Timberlake le diagnosticaran bronquitis y laringitis.

“Hola a todos. No me he sentido muy bien en los últimos shows y resulta que tengo bronquitis y laringitis. Lamento decirles que necesito reprogramar los próximos shows del 23 de octubre al 2 de noviembre. Las nuevas fechas se enumeran arriba. Gracias por su comprensión. Los compensaré ❤️‍🩹 - JT”, escribió el músico en una publicación de Instagram en ese momento.