Durante los últimos meses, Kylie Jenner no solo ha captado la atención por su romance con Timothée Chalamet, sino también por su estilo elegante en cada alfombra roja. En cada aparición junto al actor, ya sea en los BAFTA, los Oscar o los Premios David Di Donatello, la estrella de reality show optó por un elemento común: el negro.

Su elección no fue casualidad. Aunque muchos pensaron que simplemente era una apuesta segura en el mundo de la moda, la propia Kylie Jenner ha revelado que hubo una intención clara detrás de cada look. Y no, no fue solo por estética o porque los vestidos eran “icónicos”, sino por algo mucho más considerado.

La elección de vestuario de Kylie Jenner llamó la atención por su elegancia y consistencia. | Crédito: Andrea RENAULT / AFP

En una entrevista reciente con Harper’s Bazaar, Kylie Jenner explicó que aunque llegó a pensar “no puedo usar otro vestido negro”, fue justamente un diseño negro ceñido de Schiaparelli el que se convirtió en el elegido para su gran aparición junto a Chalamet en los 70º Premios David Di Donatello en Roma.

“Apareció el vestido negro más perfecto y precioso”, dijo sobre la pieza de la colección Otoño/Invierno 2025, que combinó con un elegante recogido.

Por qué Kylie Jenner vistió de negro

Pero más allá de su belleza, Jenner confesó el verdadero motivo por el cual vistió de negro en tantos eventos recientes: no quería robarle protagonismo a Timothée Chalamet.

“Aunque estos son los vestidos más bonitos e icónicos que he usado, creo que un vestido negro también es un poco menos llamativo, en el mejor sentido. Con un vestido negro nunca te equivocas”, expresó. Y con eso, dejó claro que su intención era apoyar la carrera de su pareja desde un segundo plano, dejándole el foco a él.

Recientemente, Kylie Jenner reveló en una entrevista el verdadero motivo detrás de su look en estos eventos. | Crédito: ANGELA WEISS / AFP

En cada evento, Kylie Jenner encontró una manera distinta de interpretar el negro: desde el ajustado vintage de John Galliano en los BAFTA, hasta un look dramático con corsé y falda transparente de Ashi Studio en una fiesta posterior a los Oscar.

Mientras tanto, Timothée Chalamet deslumbraba con trajes en terciopelo, amarillo mantequilla o con cortes clásicos, siempre coordinados discretamente con su acompañante.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí