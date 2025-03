Laura Bozzo y la polémica van de la mano, pero esta vez su reacción en La Casa de los Famosos All-Stars de Telemundo dejó a todos con la boca abierta. La salida de Nacho Casano desató un enfrentamiento inesperado entre la presentadora peruana y Diego Solano, con Julia en el centro de la tormenta. Laura perdió los papeles y su explosiva reacción se convirtió en el tema del momento. Aquí te cuento lo que pasó.

La discusión comenzó cuando Laura, visiblemente molesta, expresó su inconformidad con la decisión del público, apuntando directamente contra Julia, quien estuvo a punto de salir en lugar de Nacho. “Es previsible las cosas, si no se previenen, estallan así. Se debió salvar a Nacho y no a la señorita [Julia]”, lanzó Bozzo, dejando en claro su postura.

Diego Solano, tratando de calmar la situación, intervino con un tono conciliador: “Con el periódico del lunes podemos hablar, no es el momento, Laura”. Sin embargo, esto no hizo más que avivar la molestia de la presentadora.

“Por supuesto que está mal. Misma mañana se lo dije a la señorita Julia. No me digas nada. Debió haber estado acá Nacho”, continuó Bozzo, sin dar margen a la discusión.

Laura Bozzo se enfrescó en una discusión con Diego Solano en “La casa de los famosos All-Stars”. | Crédito: Telemundo

A pesar de los intentos de Diego por apaciguar el momento, Laura se mostró tajante y dejó en claro que no estaba dispuesta a seguir escuchando. “Diego, por favor, te lo pido. Espera que yo me vaya para que tú hables tus cosas con ellos, espérate que yo no esté. Yo no formo parte de nada”, expresó con evidente molestia.

Solano intentó zanjar la discusión: “A mí también me duele que Nacho se haya ido. Tengamos la fiesta en paz. No quiero seguir peleando con nadie, quiero estar tranquilo. Yo también tengo derecho de estar tranquilo”.

Pero Laura fue contundente con su última frase: “Entonces no hablemos”, dando por terminada la conversación de la manera más abrupta posible.

Laura Bozzo, Manelyk González, Niurka Marcos, Rey Grupero, Alfredo Adame y Lupillo Rivera son algunos de los participantes de "La casa de los famosos All-Stars" | Crédito: Telemundo

El enfrentamiento entre Laura Bozzo y Diego Solano dejó en evidencia las tensiones que se viven dentro de la casa tras la salida de Nacho Casano.