Taylor Swift podría llegar sola a uno de los eventos más esperados del año: la boda de su mejor amiga, Selena Gomez, y el productor musical Benny Blanco. Todo indica que el jugador de la NFL y prometido de la cantante, Travis Kelce, no podrá acompañarla, lo que ha desatado una ola de especulaciones entre los fanáticos de las tres estrellas.

Según Daily Express, Selena y Benny planean intercambiar votos a finales de septiembre en Montecito, California, aunque la pareja aún no ha confirmado públicamente los detalles.

Fuentes cercanas señalan que los invitados, entre ellos Taylor, serán trasladados a un lugar secreto para mantener la privacidad del enlace. Esta estrategia ha aumentado la intriga en torno al evento, considerado una de las celebraciones más exclusivas del año.

Los fanáticos especulan sobre el papel que podría tener Taylor Swift en la boda de Selena Gomez, aumentando la emoción del evento. | Crédito: Instagram taylorswift

La fecha estimada de la ceremonia es el sábado 27 de septiembre coincide con un momento clave para Travis Kelce: los Kansas City Chiefs se enfrentarán a los Baltimore Ravens el domingo 28 de septiembre, lo que limita severamente su agenda.

Una estricta concentración para los jugadores y el compromiso con su equipo complicarían aún más su presencia, lo que deja a Taylor como posible asistente solitaria. Aunque no se descarta que Travis haga una breve aparición, los rumores apuntan a que el fútbol americano tendrá prioridad esta vez.

La amistad entre Taylor Swift y Selena Gomez se remonta a 2008, cuando ambas salían con los Jonas Brothers. Desde entonces, su relación se ha mantenido sólida. En diciembre de 2024, cuando Selena y Benny anunciaron su compromiso, Taylor bromeó diciendo que quería ser la dama de las flores en la boda, un gesto que dejó ver lo especial que es su vínculo.

Incluso sin Travis a su lado, es evidente que Taylor estará allí para apoyar a su amiga en un día tan significativo.

Taylor Swift y Selena Gomez han compartido momentos inolvidables, y esta celebración promete sumar otro capítulo especial a su historia. | Crédito: AFP

Por su parte, la historia de amor de Selena y Benny Blanco comenzó discretamente en 2019, pero no fue hasta diciembre de 2023 que confirmaron públicamente su relación.

La noticia de su compromiso generó una avalancha de felicitaciones de celebridades como Jennifer Aniston, Lily Collins y el chef Gordon Ramsay, demostrando el cariño y la admiración que despierta la pareja en Hollywood.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí