El Carnaval de Barranquilla, una de las fiestas más emblemáticas y esperadas de Colombia, empezó el sábado 1 de marzo (acabará el 4 de ese mes) y aquel día Marc Anthony realizó un concierto en el Estadio Romelio Martínez para la alegría de sus fans. Todo estaba bien hasta que uno de los asistentes le lanzó una botella. ¿Qué es lo que hizo el cantante a raíz de ello? Pues sobre su reacción hablaremos en esta nota.

El denominado ‘Metroconcierto Histórico’ se vio opacado por el desagradable incidente, que, con justa razón, ocasionó una gran molestia en el intérprete de ‘Vivir mi vida’, que se animó a dar unas palabras que demostraron todavía más su incomodidad con la situación.

“Les voy a decir algo. El que me tiró una botella que tenga los cojo*** de decirme quién era. Cojo***”, expresó el artista, que esperó unos segundos para ver si alguien confesaba, pero eso nunca pasó, por lo que volvió a hablarle a su público, según un video publicado en Instagram por la cuenta de El Gordo y la Flaca (@elgordoylaflaca), un programa de Univision.

Marc Anthony se mostró enojado ante su público por la falta de respeto que recibió por parte de uno de los asistentes a su concierto en Barranquilla. (Foto: @elgordoylaflaca / Instagram)

“Oíste. No, no, no, aquí no. Siempre les he respetado, amo a Colombia, pero si me tiran algo, ‘pal’ caraj*”, señaló después Marc Anthony, que, por suerte, pudo continuar con su show sin más problemas, hecho que le permitió recuperar la sonrisa.

El artista dejó en claro que no iba a permitir una nueva falta de respeto durante su concierto en Barranquilla. (Foto: @elgordoylaflaca / Instagram)

No es la primera vez que vive una situación así

Es necesario mencionar que, de acuerdo a la revista Hola, esta no es la primera vez que el también intérprete de ‘Tu amor me hace bien’ enfrenta una situación parecida, ya que en 2022, durante una presentación en Colombia, fue golpeado con una botella. Aquella vez, dejó pasar la agresión y siguió adelante con su show.