Millie Bobby Brown dio un salto a la fama desde muy joven luego de protagonizar la exitosa serie de Netflix, ‘Stranger Things’, interpretando a ‘Eleven’. Si bien es muy querida por dicho papel, no está libre de recibir críticas. Precisamente, desde hace varios días ha leído muchos comentarios negativos. Todos relacionados a su nuevo cabello rubio. Cansada de ello, optó por dar una respuesta a aquellos usuarios que se atreven a hablar sobre su apariencia.

La actriz de 21 años comenzó a recibir críticas acerca de su pelo a raíz de su aparición en The Egyptian Theatre Hollywood el 24 de febrero para el estreno mundial de su nueva película de Netflix, ‘The Electric State’. En aquel entonces, ella lució, de acuerdo a People, un vestido bordado metalizado de Annie’s Ibiza con un corpiño tipo corsé y una cola de sirena. Sus mechones rubios se encontraban recogidos en un moño con el flequillo al frente.

El look de Millie Bobby Brown fue inmortalizado en varias fotos que posteriormente llegaron a las redes sociales, donde varios usuarios se atrevieron a cuestionar su decisión de haberse teñido el cabello de rubio, asegurando que se veía más “linda” en su “versión natural”. Incluso hubo quienes señalaron que el actual color de su pelo la hace ver como “una mujer de 40 años”.

Millie Bobby Brown en el estreno mundial de ‘The Electric State’ de Netflix en The Egyptian Theatre Hollywood. (Foto: Kevin Winter / Getty Images)

Justamente, la revista Vogue británica tocó el último tema mencionado en un artículo titulado: ‘No One Cares How Old You Think Millie Bobby Brown Looks’ (‘A nadie le importa la edad que crees que tiene Millie Bobby Brown’, en español). Eso fue del agrado de la joven actriz.

De acuerdo con el titular del artículo

Y es que Millie Bobby Brown, a través de su cuenta de Instagram (@milliebobbybrown), subió una historia en la que compartió dicho artículo. Pero no solo eso. También escribió un “gracias” por la publicación del mismo. A continuación, una captura de lo indicado. Por otro lado, cabe mencionar que, según la citada fuente, la estrella de ‘Stranger Things’ reveló su nuevo peinado rubio platino a principios del mes de febrero.

La actriz agradeciendo a la revista Vogue británica por un artículo titulado ‘A nadie le importa la edad que crees que tiene Millie Bobby Brown’. (Foto: @milliebobbybrown / Instagram)