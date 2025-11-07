Los últimos días han sido un sinfín de especulaciones en redes sociales sobre el estado de la relación de Christian Nodal y Ángela Aguilar. Ninguno de los dos ha dicho una sola palabra al respecto, pero las imágenes que circularon, donde algunos usuarios aseguraban que la pareja discutía, encendieron las alarmas y llevaron a muchos a pensar que las cosas no iban bien.

Sin embargo, Ángela decidió responder sin declaraciones, sin comunicados y sin indirectas: lo hizo con un video. En plena antesala del inicio de su Libre Corazón Tour, la hija de Pepe Aguilar publicó en sus historias de Instagram una serie de escenas románticas que funcionan como un portazo a todos esos rumores de crisis, peleas y dimes y diretes sobre su matrimonio.

Ángela Aguilar compartió un video romántico junto a Christian Nodal que desacredita los rumores de crisis. | Crédito: Instagram @angela_aguilar_

En el video, la pareja baja de un avión privado entre caricias, miradas y abrazos que hablan por sí solos. No hay tensiones, no hay distancia, no hay rastros de crisis. Al contrario: lo que se ve es una pareja unida, cómplice y sólida en un momento clave para la carrera de Ángela.

Y así, con un beso lleno de complicidad y el apoyo total de su esposo, la cantante dio oficialmente el pistoletazo de salida a una gira que la tiene particularmente ilusionada.

La escena de Christian Nodal y Ángela Aguilar saliendo de su avión privado reforzó la imagen de una pareja unida y sólida. | Crédito: Alberto E. Rodriguez / Getty Images for The Latin Recording Academy / Alberto E. Rodriguez

Este viernes 7 de noviembre arrancará en San Antonio y el sábado 8 se presentará en Houston, antes de continuar un calendario repleto de fechas que la llevará a recorrer Estados Unidos con su nueva música.

Para darle suerte, respaldo y amor, Nodal estuvo a su lado. Lejos de los rumores y ajenos a lo que se dice de ellos, ambos dejaron claro, sin pronunciar una sola palabra, que su relación sigue firme. Con esas imágenes, lo dijeron todo.

