Cuando se trata de bodas de celebridades, siempre hay detalles que nos dejan con la boca abierta. Y ahora, Selena Gomez y Benny Blanco han dado de qué hablar al revelar una tradición muy especial que formará parte de su gran día. No es algo que veamos en todas las bodas de Hollywood, pero tiene un significado profundo para la pareja. ¿De qué se trata?

Durante una charla con Interview Magazine, la pareja compartió algunos detalles sobre su boda, que ya tiene a sus fans emocionados desde que anunciaron su compromiso en diciembre de 2024. Aunque Selena, de 32 años, no tiene planes de convertirse al judaísmo, eso no impide que ambos quieran honrar las raíces de Benny con una tradición muy especial. Se trata de un momento alegre y simbólico que sin duda hará que su celebración sea aún más memorable.

Cuando le preguntaron si incluirían la hora en su boda, Benny, de 36 años, no dudó en responder: “Por supuesto que lo haremos”. Y no es para menos, ya que esta animada danza es uno de los momentos más divertidos y esperados en las bodas que la incorporan.

Selena Gomez y Benny Blanco en una imagen promocional de su nuevo álbum I Said I Love You First. | Crédito: Instagram Selena Gomez

En medio de la celebración, los invitados forman un círculo y, entre risas y aplausos, levantan a los novios en sillas mientras la música marca el ritmo de la fiesta. Sin duda, será un instante lleno de emoción que reflejará la unión y la alegría de su gran día.

A pesar de su entusiasmo por incluir la hora en la celebración, la estrella de Only Murders in the Building dejó claro que no planea convertirse al judaísmo. “No creo que vaya a hacer eso”, comentó Selena con sinceridad, agregando rápidamente: “No es que sea algo malo”.

Benny, por su parte, apoya completamente la decisión de Selena y ve en su diversidad religiosa una oportunidad para el futuro. Para él, la combinación de ambas creencias será algo positivo para sus hijos. “Queremos que nuestros hijos tengan ambos valores, ambos principios morales y, con suerte, cuando los mezclemos en una olla, ellos...”, comenzó a explicar el productor, hasta que Selena intervino con una sonrisa y completó la frase: “Resultarán buenos”.

Aunque Selena se identifica como cristiana, eso no le ha impedido compartir momentos especiales con Benny y adoptar algunas de sus tradiciones. De hecho, la pareja, que comenzó su relación en junio de 2023, celebró juntos la primera noche de Hanukkah el año pasado, mostrando cómo han encontrado formas de honrar y respetar sus creencias.