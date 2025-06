Brenda Song es una actriz estadounidense que, cuando era muy joven, tuvo la oportunidad de participar en producciones exitosas de Disney. El tema aquí es que justo cuando tenía contrato con la empresa, ella quiso participar en una película de Clint Eastwood, pero no pudo, ya que la compañía se lo impidió. Para más detalles al respecto, lee este artículo.

Por si no lo sabes, hace poco la actriz recibió el premio Virtuoso de Variety en el Festival de Cine de Bentonville en Arkansas. Tras ese reconocimiento, se animó a reflexionar sobre su carrera como actriz, sacando a la luz un momento inesperado que vivió cuando era más joven.

Brenda Song con el premio Virtuoso de Variety en el Festival de Cine de Bentonville en Arkansas. (Foto: Jason Davis / Getty Images for Bentonville Film Festival)

Según sus palabras, cuando ella interpretaba a ‘London Tipton’ en ‘The Suite Life of Zack and Cody’, tuvo la oportunidad de formar parte de la cinta ‘Gran Torino’ (2008) de Clint Eastwood. El tema es que Walt Disney Company no le permitió que se quedara con el papel que ella tenía planeado.

El motivo por el que no le dieron el permiso

“El personaje tenía una escena de agresión sexual intencionada, así que Disney lo rechazó”, contó Brenda Song, según Variety. “Y yo estaba muy molesta, pero pensé: ‘Bueno, supongo que no funcionó’”, agregó la actriz que también reveló que tuvo problemas similares cuando recibió la oferta para estar en ‘The Social Network’.

Brenda Song es una actriz, cantante, modelo y compositora estadounidense de ascendencia tailandesa y china. (Foto: Rodin Eckenroth / Getty Images for Gold House)

Conversó con Gary Marsh

El tema es que en esa ocasión ella fue directamente donde Gary Marsh, el presidente y director de operaciones de la televisión de marca Disney en ese momento, para que pueda tener el permiso de actuar en la película, ya que la consideraba como una oportunidad ideal para demostrar su talento para la actuación.

“Realmente me cambió la vida”

“Pensé: ‘Soy actriz. Cuando me contrataron, no era la heredera de un hotel. Si alguna vez he hecho algo en mi vida personal que haya llamado la atención sobre su empresa, lo entiendo. Pero esta es la última temporada de la serie, y esta es una oportunidad única’. Y tuve mucha suerte. Me apoyaron muchísimo. Me permitieron hacer esta película que realmente me cambió la vida”, aseveró Brenda Song, que en ‘The Social Network’ tuvo el papel de ‘Christy Lee’. Aquella cinta se estrenó en 2010.

Papeles destacados que ha tenido Brenda Song

‘London Tipton’ en ‘The Suite Life of Zack and Cody’ y en ‘The Suite Life on Deck’

‘Wendy Wu’ en ‘Wendy Wu’: Homecoming Warrior’

‘Christy Lee’ en ‘The Social Network’

‘Tia’ en ‘Phil of the Future’

‘Samantha Kwan’ en ‘The Ultimate Christmas Present’

‘Madison Maxwell’ en ‘Dollface’

‘Jennifer Allen Williams’ en ‘Secret Obsession’

‘Nancy’ en ‘College Road Trip’

‘Alexa’ en ‘Love Accidentally’

‘Mary-Anne’ en ‘The Last Showgirl’

‘Ali Lee’ en ‘Running Point’

