Sarah Jessica Parker, además de ser una exitosa actriz, es una feliz madre de tres hijos: James Wilkie Broderick, y las gemelas Marion Loretta Elwell y Tabitha Hod, quienes nacieron como frutos de la relación con su esposo Matthew Broderick. Te menciono todo esto porque recientemente la artista reveló las piezas de su clóset que ya no les puede prestar a sus hijas. Si quieres saber qué cosas son, sigue leyendo esta nota.

La situación fue dada a conocer por la propia celebridad mientras estaba siendo entrevistada por W Magazine, a raíz del lanzamiento en mayo de la tercera temporada de ‘And Just Like That…’, una de las tantas secuelas de la serie televisiva ‘Sex and the City’, donde interpreta a ‘Carrie Bradshaw’.

En diálogo con ese medio, ella indicó que sus zapatos son cosas que lamentablemente ya no les puede prestar a sus pequeñas. “La triste realidad es que ya no les quedan. Tienen el pie de la talla equivocada, y no van a cambiar”, aseguró.

Sarah Jessica Parker junto a sus hijas Marion Loretta Elwell y Tabitha Hodge, y su esposo Matthew Broderick. (Foto: Stephanie Augello / Variety vía Getty Images)

“Definitivamente tienen ideas sobre cómo quieren sentirse y verse al salir por la puerta”

“Hasta ahora, no están rebuscando en mi armario ni nada. Cumplirán 16 en junio, y les gusta la ropa, pero no les parece que la ropa sea demasiado grande. Definitivamente tienen ideas sobre cómo quieren sentirse y verse al salir por la puerta, pero no parecen distraerse demasiado”, agregó.

Sarah Jessica Parker es una actriz y productora de cine, teatro y televisión estadounidense. (Foto: Pascal Le Segretain / Getty Images)

Como la actriz habló acerca de sus zapatos en la entrevista, es necesario mencionar que probablemente algunos de los que tenga pertenezcan a su línea de zapatos homónima SJP de Sarah Jessica Parker, que ya no existe, de acuerdo a información brindada por People.

Las producciones relacionadas a ‘Sex and the City’

La serie original: ‘Sex and the City’ (1998-2004)

Dos películas (‘Sex and the City’ de 2008 y ‘Sex and the City 2’ de 2010)

La serie precuela: ‘The Carrie Diaries’ (2013-14)

La serie de continuación: ‘And Just Like That...’ (2021-presente)

¿Cuándo se estrenó la tercera temporada de ‘And Just Like That...’?

La tercera temporada de ‘And Just Like That...’, que trajo de regreso a Sarah Jessica Parker, Kristin Davis y Cynthia Nixon como ‘Carrie Bradshaw’, ‘Charlotte York Goldenblatt’ y ‘Miranda Hobbes’, se estrenó el pasado 29 de mayo en HBO Max.

