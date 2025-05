Amanda Hirsch, la podcaster e influencer detrás de Not Skinny But Not Fat, se vio envuelta en una inesperada interacción con Meghan Markle tras hacer un comentario sobre ella. Lo que no imaginaba era que ese mensaje terminaría provocando una respuesta escrita a mano por parte de la propia duquesa.

En enero, después del lanzamiento del tráiler de With Love, Meghan en Netflix, Hirsch hizo un comentario en sus redes. En el clip, Meghan parecía estar rodeada de críticas, lo que llevó a Hirsch a escribir: “Chicos, tengo miedo por Meghan. Sé que la gente va tras ella y tengo mucho miedo de que la destrocen”.

Lo que parecía una simple opinión de apoyo se convirtió rápidamente en algo mucho más sorprendente. Unos días después, Hirsch recibió una nota escrita a mano de Meghan Markle, quien respondió de manera personal a su comentario.

La carta decía: “Querida Amanda, supe que tenías miedo. ¡Tranquila! Esta es la parte divertida: disfrutémosla”. La nota venía con un membrete personalizado, lo que añadía un toque especial y genuino a la respuesta. “Yo, antes que nada, ¿qué? No pensé”, recordó Hirsch, visiblemente sorprendida por el gesto.

Nota de Meghan Markle a la podcaster Amanda Hirsch. | Crédito: Amanda Hirsh / Instagram ×

Inmediatamente, Hirsch compartió la nota en Instagram, lo que desató una reacción positiva de sus seguidores. Muchos la elogiaron por su contacto directo con Meghan, pero algunos pensaron que la respuesta de la duquesa tenía un tono sarcástico. Sin embargo, Hirsch se mostró convencida de que Meghan tenía un “sentido del humor” y que la nota era genuina.

Aseguró que, después de hablar con personas cercanas a Meghan, recibió la confirmación de que la duquesa había decidido escribirle a Hirsch por iniciativa propia tras ver su publicación. Este gesto sumó un toque de autenticidad a la acción, demostrando que Meghan estaba al tanto de las críticas y, más importante aún, de la empatía mostrada por Hirsch.

Pero la historia no se detuvo ahí. Hirsch también fue incluida en la “lista de mermeladas” de Meghan, recibiendo conservas de la nueva línea As Ever de la duquesa. Aunque no las ha abierto aún, Hirsch bromeó sobre cómo le gustaría “conservar las conservas”. “¿Se pueden conservar las conservas? Necesito conservar las conservas”, comentó.

Meghan Markle. | Crédito: SUZANNE CORDEIRO / AFP ×

A pesar de la broma, Hirsch no descartó la posibilidad de invitar a Meghan al podcast en el futuro. “Quiero ver gente como ella”, dijo. “No entiendo por qué la gente es tan dura con ella, pero por eso les digo: ‘Ven a mi podcast. No te preguntaría sobre la realeza. Son palabrotas’”.