Desde que hicieron pública su relación, Taylor Swift y Travis Kelce se convirtieron en una de las parejas más populares del mundo del espectáculo. Cada aparición suya y cada detalle que los involucra genera una ola de comentarios en redes sociales. Esta vez, lo que despertó el entusiasmo y las teorías de los fans fue una simple foto de una invitación de boda con un nombre que desató toda clase de especulaciones.

Todo comenzó cuando la organizadora de eventos Ellie Nottoli publicó en redes algunas imágenes del proceso de planificación de la boda del jugador de los Chicago Bears, Cole Kmet. Entre las fotos, una en particular llamó la atención de los usuarios: un sobre que llevaba escrito “Taylor and Travis Kelce”, ambos con el mismo apellido.

Algunos medios informaron que la pareja había asistido a la boda, pero la propia Nottoli aclaró en un video que Swift y Kelce no estuvieron presentes. Asimismo, explicó que el sobre era solo un ejemplo de cómo había diseñado notas personalizadas para todos los invitados, como parte de una muestra de su trabajo.

La invitación difundida en redes sociales estaba dirigida a "Taylor y Travis Kelce", dando a entender que la pareja ya se habría casado. (Foto: @ciwyvv / X)

La confusión creció aún más porque ese mismo fin de semana, según algunos reportes, la cantante y el jugador de fútbol americano sí habrían asistido a una boda, pero en Tennessee, no en Chicago. Aun así, los fans no tardaron en dejar volar su imaginación.

“¿TAYLOR AND TRAVIS KELCE?!?????”, escribió emocionado un seguidor al compartir la imagen del sobre en redes sociales, donde ya acumula más de dos millones de visualizaciones.

En los comentarios, las ‘swifties’ no tardaron en reaccionar: “¿Se casaron?”, preguntó una. Otra teorizó: “Creo que ya están casados por lo civil. La boda real será más adelante”. Un tercero comentó: “Esto se siente como algo que no deberíamos estar viendo”, y un cuarto bromeó: “Siento que él debería tomar su apellido, aunque sea por las vibras”.

Taylor Swift y Travis Kelce suelen ser vistos en en público, ya sea en eventos deportivos o conciertos. (Foto: AFP)

Sin embargo, no todos están convencidos. Varios usuarios de X desmintieron las teorías. “Es básicamente un tablero de inspiración, no tienen nada que ver con la boda”, escribió uno. Otro agregó: “Mi novio y yo hacemos eso también en regalos, aunque no estemos casados, es solo por estética”. Y un tercero señaló: “Seguro se rieron imaginando el caos que causaría si esto salía a la luz al escribir los nombres así”.

Hasta el momento, ni Taylor Swift ni Travis Kelce han hecho comentarios sobre este nuevo rumor. Pero como ya es habitual, todo lo que los rodea se convierte en una historia viral entre sus fans.

¿Taylor Swift y Travis Kelce ya viven juntos? La declaración del jugador que sorprendió a todos

Semanas atrás, se volvió tendencia la declaración que Travis Kelce hizo sobre su relación con Swift durante un episodio reciente de su podcast “New Heights”, que conduce junto a su hermano, Jason Kelce.

Durante una charla en el mencionado podcast, los hermanos Kelce conversaban con los exjugadores Andrew Whitworth y Ryan Fitzpatrick sobre cómo celebraron la Navidad. Fue entonces cuando Travis soltó una frase que llamó la atención.

“Tenemos chimeneas y tenemos muebles”, dijo, usando un “nosotros” que dio a entender que él y Taylor Swift ya están compartiendo el mismo espacio.

Fitzpatrick le preguntó con curiosidad: “¿De verdad? ¿Tomaste esas decisiones?”, a lo que Kelce respondió: “Fue una decisión ejecutiva mía para el bien de todos, sí”. Aunque no mencionó directamente a Swift, para muchos fanáticos fue prácticamente una confirmación de que ya viven juntos.

Travis Kelce celebrando con Taylor Swift después del partido del Campeonato de la AFC contra los Buffalo Bills, en el GEHA Field en Arrowhead Stadium el 26 de enero de 2025 en Kansas City. (Foto: Brooke Sutton / Getty Images)

En redes sociales, los seguidores de la pareja reaccionaron rápidamente al clip del episodio.

Los comentarios, como era de esperarse, no tardaron en llegar. “Me encanta cómo es tan cómodamente ‘nosotros’ ahora”, escribió una usuaria. “‘Ahora tenemos muebles’, lo dijo con una sonrisa de niño grande que es de adulto, ¿verdad?”, comentó otra. El uso del “nosotros” desató una ola de ternura entre los fans.

Cabe destacar que Taylor Swift ya había confesado en 2012, durante una entrevista en SiriusXM, su amor por el diseño de interiores: “Se me conoce por ir a los apartamentos de mis amigos y llenarlos de muebles”, dijo en ese entonces. Quizás, ahora esté aplicando ese talento en su propio hogar compartido con Travis Kelce.

