En honor al 30° aniversario de su gran éxito ‘All I Want for Christmas Is You’, Mariah Carey ha inaugurado una tienda virtual en Amazon, donde uno puede encontrar regalos y objetos de decoración de Navidad. ¡No es mala idea que la visites! ¡Tal vez te animas a adquirir algo!

Al ingresar a la página (hazlo con solo un clic aquí), notarás que hay una gran cantitad de productos. Todos estos corresponden a la gira Christmas Time Tour, la cual comienza en California este 6 de noviembre. Sí, ya no falta nada.

Entre las cosas que puedes hallar en la tienda virtual, están las camisetas, sudaderas, mantas, medias, pantuflas y otros artículos portátiles de la marca de Mariah Carey. Uno que ha llamado fuertemente la atención es el inflable para paseo en trineo al aire libre con tema navideño, donde aparece la mismísima artista internacional.

En esta imagen aparece un inflable para paseo en trineo al aire libre con tema navideño de Mariah Carey. (Foto: Mariah Carey / Amazon)

Los precios de los productos

Con respecto a los precios, te cuento que son muy variados. Hay cosas que están en stock que puedes conseguir desde 20 dólares. Pero ojo que también hay preventas, como es el caso de los discos de Mariah Carey. Algunos sí están menos de 20 dólares.

En esta imagen se aprecian algunos de los tantos artículos de la marca de Mariah Carey que están disponibles en Amazon. (Foto: Mariah Carey / Amazon)

Si eres fan de ‘la Reina de la Navidad’ seguro te encantarán muchas cosas que hay en la tienda en Amazon. Recuerda que antes de hacer una compra, debes evaluar bien el dinero que desembolsarás, como también si es que el producto podrá ser enviado a tu país.

