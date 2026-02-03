La tribu nativa americana Tongva, propietaria ancestral de las tierras donde se levanta la mansión de varios millones de dólares de Billie Eilish en Los Ángeles, afirmó que las celebridades deberían mencionar de forma explícita a los pueblos indígenas cuando los usan como parte de mensajes políticos o simbólicos. La tribu confirmó que la casa de la cantante, valorada en unos 3 millones de dólares, se encuentra en su territorio ancestral. La aclaración llegó después de que Eilish declarara en la gala de los Grammy que “nadie es ilegal en tierra robada”, mientras criticaba duramente a ICE durante su discurso de aceptación.

Los Tongva, conocidos como los “Primeros Angelinos” por haber sido los habitantes originarios de la cuenca de Los Ángeles, señalaron que valoran el sentimiento expresado por la artista; sin embargo, destacaron que ella no se comunicó directamente con la tribu y que esperan ser mencionados de manera concreta en este tipo de declaraciones públicas.

“Eilish no se ha puesto en contacto directamente con nuestra tribu en relación con su propiedad; valoramos cuando las figuras públicas dan visibilidad a la verdadera historia de este país”, dijo un portavoz de los Tongva al Daily Mail.

El pronunciamiento llegó después de que la cantante declarara en los Grammy que “nadie es ilegal en tierra robada” mientras criticaba a ICE. (Foto: Recording Academy / GRAMMYs / YouTube)

“Esperamos que en futuras discusiones la tribu sea mencionada explícitamente, para que el público entienda que la cuenca del Gran Los Ángeles sigue siendo territorio Gabrieleno Tongva”, agregó.

Las palabras de la cantante generaron una fuerte reacción en redes sociales y en el ámbito político. Durante la ceremonia, Eilish gritó “Al demonio ICE” desde el escenario, lo que desató una gran cantidad de reacciones, sobre todo de sectores conservadores.

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, escribió en X: “¿Otra vez esta tontería de ‘tierra robada’? Tal vez debería dar un paso al frente y renunciar a su mansión del sur de California, ya que supuestamente está en ‘tierra robada’”.

Las declaraciones de la cantante generaron una ola de reacciones en redes sociales. (Foto: EFE / EPA / JILL CONNELLY)

En esa misma línea, el senador Mike Lee afirmó: “Cualquier persona blanca que haga un reconocimiento público de ‘tierra robada’ debería entregar inmediatamente su propiedad a los nativos americanos”.

Por su parte, el periodista independiente Manny Marotta ironizó: “Un pequeño recordatorio de que Billie Eilish, con una fortuna de 50 millones de dólares, ha donado 0,00 dólares a los habitantes originales de esta ‘tierra robada’”.

Bad Bunny hace historia con “Debí Tirar Más Fotos” y protesta contra ICE

En los Grammy 2026, celebrados este pasado 1 de febrero, Bad Bunny hizo historia al ganar el premio al Álbum del Año por Debí Tirar Más Fotos, siendo el primer disco íntegramente en español en conseguir el máximo galardón; sin embargo, lo que más llamó la atención fue su discurso al recibir el premio a Mejor Álbum de Música Urbana, donde exclamó: “¡Fuera ICE!”, en clara protesta contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU.

“No somos salvajes, no somos animales, somos humanos”, dijo el cantante, defendiendo a la comunidad inmigrante y de los latinos, a quienes llamó “americanos”.

Bad Bunny hizo historia al ganar el premio al Álbum del Año por Debí Tirar Más Fotos. (Foto: EFE)

El discurso, como era de esperarse, generó una gran controversia. Mientras que gran parte de la audiencia en el Crypto.com Arena lo ovacionó de pie, sectores conservadores y figuras políticas criticaron duramente al artista. El propio Donald Trump arremetió contra la ceremonia y los artistas en su red social, calificando el evento de “inseparable de la política” y criticando la elección de Bad Bunny como próximo protagonista del Super Bowl LX.

A pesar de las críticas de quienes sostienen que los artistas no deberían dar discursos políticos, Bad Bunny cerró la noche reafirmando su postura con un llamado al amor frente al odio.

La controversia también incluyó momentos de tensión con el presentador Trevor Noah, quien bromeó sobre mudarse a Puerto Rico si las cosas empeoraban en EE. UU., a lo que Benito respondió recordándole con firmeza que “Puerto Rico es parte de Estados Unidos”.

