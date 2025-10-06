Robert Pattinson reveló el motivo por el que le resulta “bastante difícil interpretar a una persona normal”. (Foto: Bertrand GUAY / AFP)
/ BERTRAND GUAY
César Quispe Alcócer
César Quispe Alcócer

En la entrevista que le hizo la revista Icon, Robert Pattinson no solo reveló . En esa conversación también dio a conocer el motivo por el que le resulta “bastante difícil interpretar a una persona normal”. Para que descubras la razón, no te vayas de aquí.

Resulta que en un momento dado del diálogo con el mencionado medio, el actor habló acerca de ‘dar vida’ a personajes audaces, melancólicos y extravagantes, y pasar a personajes con un comportamiento más estándar. Todo eso mientras promocionaba su nueva película ‘Die My Love’, donde pudo trabajar con Jennifer Lawrence.

Robert Pattinson es un actor, modelo, productor y cantante británico. (Foto: Bertrand GUAY / AFP)
/ BERTRAND GUAY

“Quise interpretar a personajes normales”

“En un momento dado, quise interpretar a personajes normales”, fue lo que contó Robert Pattinson a la revista, según por esta misma en su cuenta de Instagram (). “Y, la verdad, es bastante difícil interpretar a una persona normal cuando estás acostumbrado a interpretar a personajes raros y cosas así”, agregó.

Robert Pattinson nació el 13 de mayo de 1986 en Londres, Reino Unido. (Foto: Miguel Medina / AFP)
/ MIGUEL MEDINA

¿De qué trata ‘Die My Love’?

Si te preguntas de qué trata la cinta ‘Die My Love’, te comento que, según , nos permitirá saber de ‘Grace’ (Jennifer Lawrence) y de ‘Jackson’ (Robert Pattinson), quienes pasan tiempo en una casa aislada en Montana. El detalle es que la mujer en cuestión lucha con su salud mental.

Precisamente, el tráiler de la película permite apreciar cómo estos personajes disfrutan de la vida juntos, pero no siempre, ya que hay episodios de comportamiento extraño y peleas a gritos entre ambos. Si te interesa verlo, aquí te lo dejo.

Películas destacadas de Robert Pattinson

  • ‘Twilight’ (2008)
  • ‘The Twilight Saga: New Moon’ (2009)
  • ‘The Twilight Saga: Eclipse’ (2010)
  • ‘The Twilight Saga: Breaking Dawn – Part 1’ (2011)
  • ‘The Twilight Saga: Breaking Dawn – Part 2’ (2012)
  • ‘Remember Me’ (2010)
  • ‘Water for Elephants’ (2011)
  • ‘Cosmopolis’ (2012)
  • ‘The Rover’ (2014)
  • ‘Maps to the Stars’ (2014)
  • ‘Good Time’ (2017)
  • ‘High Life’ (2018)
  • ‘The Lighthouse’ (2019)
  • ‘Tenet’ (2020)
  • ‘The Batman’ (2022)

SOBRE EL AUTOR

Periodista. Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de San Martín de Porres. Redactor Real Time del Núcleo de Audiencias en secciones web especializadas en México y Estados Unidos dentro del Grupo El Comercio.

