Desde entonces, su vida ha estado llena de desafíos y momentos que la han marcado profundamente. Meses antes de ingresar a La Casa de los Famosos All-Stars, Erubey sorprendió al público al recordar un episodio oscuro de su pasado. En una entrevista para el podcast Las cosas como VanE, reveló cómo terminó esposada por la policía tras una tragedia, una experiencia que, dejó una huella imborrable en su vida.

Comenzar su vida en la Ciudad de México no fue sencillo. “No tenía dinero, así que encontré un sótano que costaba alrededor de 3 mil pesos al mes. No tenía ventanas, siempre olía a humedad y estaba completamente sola… Fue una etapa muy difícil”, admitió.

Aproximadamente un año después de su llegada a la Ciudad de México, Erubey consiguió un papel en una película, lo que marcó un antes y un después en su vida. “Ahí obviamente pues cambió todo”.

Tras este giro en su carrera, la ahora exhabitante de La Casa de los Famosos All-Stars tomó la decisión de irse a Los Ángeles para estudiar actuación. “Ya tenía casi 18 años, pero aún no era mayor de edad. Viajé con visa de turista para tomar un curso de actuación de un mes, donde vivías en una casa y recibías todas las clases ahí”, contó.

Involucrada en una tragedia

Durante su tiempo en la academia, mientras participaba en la grabación de una película, Erubey vivió uno de los momentos más fuertes y dramáticos de su vida. Sin quererlo, se vio envuelta en una tragedia que la llevó a enfrentar una situación inesperada con la policía.

“El protagonista era un colombiano ganador de Emmy, un actor espectacular. En la película era un escritor que sin querer mata a alguien y para esconder su cuerpo él se inspira para escribir y se empieza a volver asesino para escribir. Ese es como el tema de la película. La película se grabó como en un mes rapidísimo y el protagonista vivía en esa academia [donde yo estaba]. Él se metió mucho en el personaje, muchísimo. [Un día] yo estaba en el cuarto de mujeres y en eso veo a dos personas peleando que entran al cuarto de mujeres. La otra chavita alcanzó a salir pero yo no… Yo rodé y me metí debajo de la cama porque él traía un cuchillo... Se metió en el personaje, tomó y él pensó que era la película y le clavó el cuchillo al lado del corazón en mi cama. Y yo abajo de la cama. Literal yo abajo de la cama escuchando todo el sangreral así. Fue horrible”, recordó Erubey en el podcast.

“Él cuando lo acuchilla reacciona: ‘No, no, lo maté, ayuda’. Entonces yo ahí dije: ‘Ok, no me va a matar a mí también porque yo estaba pensando que a mí también me iba a matar’. Tú ahí te imaginas lo peor”, contó. “Entonces yo salgo y él estaba en shock, el otro se estaba muriendo y todos los de la casa se empezaron a meter y había uno que estuvo en la guerra de Afganistán y sabía como primeros auxilios… Entonces él se quitó la playera y le metió una playera. Eso salvó su vida”, agregó.

Erubey de Anda contó cuando fue esposada por la policía tras verse involucrada en una tragedia. | Crédito: Instagram / Erubey

Esposada por la policía

Aunque Erubey no tuvo ninguna responsabilidad en lo sucedido, la policía la esposó y su imagen apareció en destacadas cadenas de televisión del país, como Fox News.

“En eso llegó la policía y a todos nos esposan porque así es en Estados Unidos. Gracias a Dios no murió y él dijo: ‘No, ellos no fueron’. Si no todos vamos a la cárcel [en lo que investigan]. Entonces todo, Fox News, Erubey esposada… Nos soltaron obviamente, nos quitaron las esposas”, compartió. “Yo tuve que ser testigo por casi 2 años. Fue horrible”, relató.