‘Afterburn’ (‘Cazadores del fin del mundo’) es la nueva película protagonizada por Dave Bautista. Como él está en la etapa de promoción de la misma, conversó con un medio de comunicación hace poco. El tema es que ahí terminó revelando por qué no desea estar cerca de compañeros de reparto con mala actitud en el trabajo.

Antes de ir de lleno a sus declaraciones, te comento que el actor, en la mencionada cinta, interpreta a ‘Jake’, un exsoldado que, en un futuro postapocalíptico tras una llamarada solar, es contratado para recuperar la Mona Lisa, lo que lo lleva a enfrentarse a otros cazadores y caudillos en un mundo sin tecnología. El filme promete y mucho.

Ahora, con respecto a lo que dijo, te comento que fue entrevistado por Collider. En aquel diálogo, además de hablar bien sobre la nueva película, Dave Bautista se animó a decir que realmente le encanta hacer películas, por lo que prefiere estar rodeado de gente que también comparta esa pasión.

Dave Bautista es un actor, luchador profesional estadounidense retirado y expeleador de artes marciales mixtas. (Foto: David SWANSON / AFP) / DAVID SWANSON

“Estoy en la edad y en el punto de mi vida donde la vida es demasiado corta. Quiero trabajar con gente a la que quiero y respeto, porque me encanta este negocio. Me encanta hacer cine, y si la gente no quiere estar ahí, no quiero estar con ellos”, expresó.

“Es una cosa de amor para mí”

“¿Sabes? Estoy feliz de estar ahí. Es una cosa de amor para mí y me apasiona. Quiero estar ahí y quiero aprovecharlo al máximo, así que no quiero oír a la gente quejándose, lamentándose, gimiendo y gruñendo por hacer algo que todos tenemos la suerte de poder hacer y crear”, agregó.

Dave Bautista nació el 18 de enero de 1969 en Washington D.C., Estados Unidos. (Foto: ANGELA WEISS / AFP) / ANGELA WEISS

Así halagó al director de ‘Afterburn’

Cabe mencionar que, durante la entrevista, Dave Bautista también se tomó el tiempo para halagar a J.J. Perry, el director de ‘Afterburn’. “J.J. hace que hacer cine sea divertido. Creo que todos estarán de acuerdo. Escucharás esa historia una y otra vez. Es un tipo muy divertido con quien trabajar, es muy comprensivo, positivo, enérgico y sabe cuándo animar a la gente y cuándo relajarse. Tiene buen ojo para ello”, recalcó.

Películas destacadas de Dave Bautista

‘Guardians of the Galaxy’ (2014)

‘Guardians of the Galaxy Vol. 2’ (2017)

‘Avengers: Infinity War’ (2018)

‘Avengers: Endgame’ (2019)

‘Blade Runner 2049’ (2017)

‘Spectre’ (2015)

‘Stuber’ (2019)

‘Dune’ (2021)

‘Hotel Artemis’ (2018)

‘Riddick’ (2013)

