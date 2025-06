La película ‘Jurassic World Rebirth’, que se estrenará en julio próximo, ha permitido que Jonathan Bailey y Scarlett Johansson trabajen juntos, y ambos, a raíz de ello, son más amigos que nunca. Precisamente, los dos fueron noticia hace poco por el hecho de haberse dado un beso en la alfombra roja de la mencionada cinta. Al ser consultado sobre lo sucedido, el ya indicado actor, brindó una declaración que sorprendió a todos.

Para ser más exactos, el momento que protagonizaron los artistas se produjo durante el estreno del filme celebrado en el Hearst Plaza en Lincoln Center, New York. Ahí ambos se dieron un rápido beso en los labios que no pasó desapercibido por nadie.

Lo que piensa Jonathan Bailey sobre haber besado a Scarlett Johansson

Debido al impacto que generó esa muestra de cariño, Jonathan Bailey, de acuerdo a People, conversó con Entertainment Tonight y ahí dejó en claro lo que piensa acerca de lo ocurrido. “Creo en poder demostrar amor de muchas maneras diferentes”, comenzó diciendo.

El momento exacto en que Scarlett Johansson y Jonathan Bailey en el estreno de ‘Jurassic World Rebirth’ celebrado en el Hearst Plaza en Lincoln Center, New York. (Foto: John Nacion / Variety vía Getty Images)

“Y si no puedes besar a tus amigos... la vida es demasiado corta para no hacerlo”, aseguró después el actor, que besó a su coprotagonista, que está casada con Colin Jost. Tengamos en cuenta, además, que de momento Scarlett Johansson no se ha pronunciado sobre lo sucedido.

Scarlett Johansson y Jonathan Bailey son los protagonistas de la película ‘Jurassic World Rebirth’. (Foto: Jamie McCarthy / Getty Images)

Jonathan Bailey y Scarlett Johansson en ‘Jurassic World Rebirth’

Es necesario mencionar también que, en ‘Jurassic World Rebirth’, Jonathan Bailey interpreta al ‘Dr. Henry Loomis’, quien es un paleontólogo que se siente muy cómodo en excavaciones y expediciones, pero no en los riesgos de vida o muerte. Scarlett Johansson, en tanto, da vida a ‘Zora Bennett’, una exagente de la CIA, experta en operaciones encubiertas, que lidera un equipo en una misión de alto secreto para asegurar el material genético de los tres dinosaurios más grandes del mundo. Por el hecho de que ambos artistas están en la cinta, hay que decir que el filme promete y mucho.

