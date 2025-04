Ben Affleck, en este preciso momento de su vida, está en la etapa de promoción de su nueva película, ‘The Accountant 2’, y por esa razón recientemente dio una conferencia de prensa para pronunciarse sobre la misma. Lo curioso es que ahí hizo una reflexión sobre lo difícil que es entender las relaciones sentimentales, sobre todo al inicio. En esta nota podrás conocer los detalles acerca de lo que dijo.

De acuerdo a información proporcionada por Page Six, el actor, en la mencionada conferencia de prensa, habló acerca de su personaje (‘Christian Wolf’) en la ya indicada cinta y, de alguna manera, conectó lo que le pasó a este en el filme con lo que le suele suceder a él en la vida real.

“Aquí hay un tipo que está tratando de descubrir. Quiere tener una relación con una mujer, está tratando de descubrir cómo hacerlo, cómo exponerse. ¿Sabes? No se siente cómodo extendiéndose. No sabe cómo coquetear. No se siente cómodo”, expresó primero y luego indicó: “como muchos de nosotros”.

Ben Affleck, en ‘The Accountant 2’, interpreta a ‘Christian Wolf’, un hombre que quiere tener citas y debe lidiar con unas dificultades. (Foto: Jerod Harris / Getty Images) ×

La reflexión de Ben Affleck

“No es fácil para nadie comprender las relaciones, sobre todo al principio, cuando intentas adivinar: ‘¿Qué significa esta señal? ¿Me está mirando esta persona? ¿Le gusto? ¿Me voy a humillar si voy allí?‘”, reflexionó después el actor, que también recalcó cómo su personaje acabó exponiéndose al llevar a una mujer a bailar en línea durante una cita.

Ben Affleck junto a Jon Bernthal, su coprotagonista en ‘The Accountant 2’. (Foto: Stewart Cook / Getty Images) ×

“Probablemente no me pidan mucho más por mi trabajo de baile en línea (en películas)”, bromeó segundos más tarde. “No lo sé. El teléfono aún no ha sonado”, agregó el actor, cuyas declaraciones han sorprendido bastante. Y es que se ha pronunciado sobre el tema de las relaciones sentimentales luego de su comentado divorcio de Jennifer Lopez. Recordemos que ambos se separaron en 2024, pero el divorcio de los dos recién se concretó a comienzos de este año.