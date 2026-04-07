La cantante Lady Gaga tuvo que cancelar uno de sus conciertos más recientes por recomendación médica. La artista informó a sus seguidores que no podría presentarse como estaba previsto debido a un problema de salud. El anuncio se realizó el lunes 6 de abril a través de sus historias de Instagram. En el mensaje, explicó que se veía obligada a cancelar su tercer y último show en el Bell Centre de Montreal, Canadá, tras haber sido diagnosticada con una infección respiratoria.

“Lo siento mucho tener que compartir que no puedo actuar esta noche y tengo que cancelar el show”, comenzó diciendo.

“He estado luchando contra una infección respiratoria durante los últimos días y haciendo todo lo posible para descansar y recuperarme, pero ha empeorado”, agregó.

La artista también dejó claro que la decisión se tomó siguiendo indicaciones médicas.

La cantante compartió un mensaje emotivo en el que pidió disculpas a sus fans por la cancelación. (Foto: @ladygaga / Instagram)

“Mi médico me ha recomendado encarecidamente no actuar hoy y, siendo honesta, no creo que pudiera ofrecerles la calidad de espectáculo que ustedes merecen”, señaló.

Gaga expresó además su tristeza por no poder cumplir con sus fans. “Sé lo decepcionante que es esto y realmente no podría sentirme peor por fallarles”, escribió.

“Lo siento mucho por todos los que hicieron planes para estar allí y apoyarme. Estar en Montreal y actuar para ustedes el jueves y viernes fue mágico y profundamente significativo. A todos los que venían esta noche, estoy absolutamente destrozada y lo siento muchísimo”, añadió.

Antes de esta cancelación, la cantante ya se había presentado en Montreal los días 2 y 3 de abril como parte de su gira Mayhem Ball Tour. Tras su paso por Canadá, aún le quedan tres conciertos programados, incluyendo presentaciones en Saint Paul y un esperado cierre en Nueva York el 13 de abril.

A pesar del contratiempo, la gira Mayhem Ball Tour continuará con sus próximas fechas programadas. (Foto referencial: ROBYN BECK / AFP)

La gira, anunciada en 2025 y ampliada posteriormente con nuevas fechas para 2026, nació tras el éxito de su álbum “Mayhem”.

“Elegimos arenas esta vez para darme la oportunidad de controlar los detalles del espectáculo de una manera que simplemente no se puede en estadios — y honestamente, no puedo esperar”, escribió la cantante.

“Este show está diseñado para ser una experiencia teatral y electrizante que dé vida a MAYHEM exactamente como lo imagino. El MAYHEM Ball Tour está oficialmente en camino. Nos vemos pronto, monsters.”

Todo lo que sabemos sobre el MAYHEM Ball Tour

El MAYHEM Ball Tour es una gira de conciertos de Lady Gaga diseñada para recintos tipo arena con el objetivo de ofrecer una experiencia de formato teatral y mayor control sobre los detalles escénicos.

La serie de presentaciones se anunció originalmente en 2025 y se extendió con nuevas fechas durante el primer tramo de 2026. El concepto visual y el repertorio de la gira están centrados en promocionar los temas de su álbum de estudio titulado “Mayhem”.

En cuanto a su itinerario reciente, la gira recorrió ciudades de Canadá, incluyendo tres fechas consecutivas en el Bell Centre de Montreal y cuya última fecha fue cancelada.

Tras su paso por territorio canadiense, el calendario de presentaciones continúa en Estados Unidos, con paradas programadas en la ciudad de Saint Paul y un evento de cierre en Nueva York previsto para el 13 de abril de 2026.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí