Lady Gaga está de vuelta. La artista estadounidense de 39 años, cuyo nombre real es Stefani Joanne Angelina Germanotta, conquistó la música en los años 2000 y, aunque en los últimos años se enfocó en su carrera como actriz, parece haber regresado con fuerza a los escenarios.

El viernes por la noche, la cantante encabezó la primera fecha del festival Coachella con un espectáculo que duró casi dos horas. Fue tan impresionante que los fans inundaron las redes sociales con comentarios que no dejaban de elogiar la presentación.

La cantante, que acaba de lanzar su séptimo álbum llamado “Mayhem”, ofreció un show que muchos calificaron como “el mejor de Coachella de todos los tiempos”.

El espectáculo fue presentado como un "teatro de ópera en el desierto", dividido en cuatro actos y cargado de referencias.

La cantante interpretó algunos de sus temas más exitosos, así como algunos incluidos en su nuevo álbum.

En X, varios usuarios compartieron su entusiasmo. “Después de ver a Lady Gaga ayer, creo que tiene oficialmente el mejor show de Coachella”, escribió @smazos. Otro usuario, @babyloniaan, afirmó: “Lady Gaga acaba de arrebatar la corona a la mejor actuación de Coachella. Sin discusión”.

La crítica también quedó impresionada. The Guardian le dio la puntuación perfecta de 5/5 y describió el show como un “regreso electrizante” al desierto, siete años después de su actuación de 2017.

El espectáculo fue presentado como un “teatro de ópera en el desierto”, dividido en cuatro actos y cargado de referencias para los fans. Gaga apareció con un impactante vestido rojo frente a un fondo gótico con gárgolas y ángeles mientras cantaba Bloody Mary. La puesta en escena fue tan intensa que algunos fans la describieron como un “ritual satánico”.

Además, interpretó éxitos como Abracadabra, Judas y Scheiße. Durante Poker Face, el escenario se transformó en un tablero de ajedrez gigante, con una batalla de baile entre Gaga y sus bailarines.

El show cerró con Born This Way y Bad Romance, antes de desaparecer del escenario.

En redes, los comentarios no tardaron en llegar. “Gaga sigue dando nueva vida a canciones de entre 13 y 17 años con estas nuevas versiones, haciéndolas frescas y emocionantes”, escribió @antpats2. Otro usuario agregó: “La dirección, los arreglos operísticos, la teatralidad, las voces… Wagneriano en ambición, pop en lenguaje, divino en ejecución”.

En una entrevista con The New York Times, Gaga confesó que había dejado de dormir preparando su show: “Estoy muy emocionada, pero definitivamente he perdido el sueño porque quiero hacer un gran trabajo”.

Esta fue solo la primera de sus dos presentaciones en Coachella. Lady Gaga volverá al escenario el 18 de abril para el segundo fin de semana del festival. Aunque no se sabe si habrá cambios en el show, los fans ya lo esperan con muchas ansias.

Lo que debes saber sobre Coachella

Coachella es un festival de música y artes que se lleva a cabo anualmente en el Empire Polo Club en Indio, California, ubicado en el Valle de Coachella en el desierto de Colorado. Fundado en 1999 por Paul Tollett y Rick Van Santen, el festival se ha convertido en uno de los más grandes, famosos y rentables de los Estados Unidos y del mundo. Es conocido por su diversa gama de géneros musicales, que incluyen rock, pop, indie, hip hop y música electrónica de baile, así como por sus instalaciones de arte a gran escala y esculturas interactivas.

El festival se lleva a cabo durante dos fines de semana consecutivos a mediados de abril y cuenta con múltiples escenarios que albergan actuaciones en vivo de artistas de renombre mundial y talentos emergentes. Además de la música, Coachella ofrece una variedad de experiencias, que incluyen instalaciones de arte inmersivas, una amplia selección de opciones de comida y bebida, y áreas de camping para los asistentes que deseen quedarse en el lugar.

Su ubicación en el desierto crea un ambiente único, con atardeceres icónicos y un ambiente festivo que atrae a cientos de miles de personas de todo el mundo cada año.