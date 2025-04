Lady Gaga sorprendió a una fan durante su presentación en Coachella el pasado viernes. La joven, llamada Serena Foster, logró acercarse a la barandilla del escenario y entregarle a la cantante un ramo de flores negras falsas, cumpliendo un sueño que tenía desde su adolescencia.

En un video que publicó en TikTok tras salir del festival, Serena contó que había llevado dos ramos, con la intención de darle ambos a Gaga, pero solo pudo entregarle uno.

La emoción la desbordó al recordar lo vivido en el festival llevado a cabo en Indio, California. “Mi sueño desde que tenía 14 años era darle a Gaga algo que ella me quitara. Sé que es una locura, pero siempre ha sido un sueño, y literalmente esta noche, Gaga, me has quitado las flores de la mano y he soñado con eso desde que tenía 14, 15 años”, dijo.

Serena Foster logró acercarse a la barandilla del escenario y entregarle a la cantante un ramo de flores negras, cumpliendo un sueño que tenía desde su adolescencia. (Foto: @officialserenafoster)

Bastante emocionada, añadió: “Así que gracias esta noche por coger mis flores y mirarme a los ojos, e incluso me has susurrado: ‘Gracias’. Te quiero mucho y has dado un espectáculo increíble en el desierto”.

El video de Serena se volvió viral en TikTok y llegó hasta la propia Lady Gaga, quien respondió con un mensaje que conmovió aún más a la fan.

“Ahora estamos conectadas para siempre”, escribió la cantante. “Y le dije a Michael [Polansky, su prometido]: ¿te puedes creer que un fan me entregara un ramo de flores negras?”.

“Como si ya supieras todo el espectáculo antes de que lo hiciéramos. ¡Fue perfecto! ¡Te quiero! Gracias por este hermoso regalo“, agregó la artista.

Foster, como no podía ser de otra manera, le respondió a la cantante: “No soy yo realmente llorando las lágrimas más felices de mi VIDA. Te quiero Gaga y SÍ, la intuición me dijo que las llevara al espectáculo de esta noche, que las flores negras causarían impacto. De nada”.

Gaga, de 39 años, fue la estrella principal de la primera fecha de Coachella, deslumbrando con una puesta en escena teatral, llena de visuales góticos, gárgolas y coreografías.

La misma Lady Gaga vio el video compartido por la fanática y le agradeció el gesto. (Foto: @officialserenafoster)

La artista abrió con “Bloody Mary” y continuó con temas como “Judas”, “Scheiße” y “Poker Face”, este último sobre un escenario convertido en tablero de ajedrez.

El espectáculo recibió elogios masivos en redes sociales. Muchos usuarios lo calificaron como “la mejor actuación de Coachella de todos los tiempos”. Comentarios como “Lady Gaga devoró absolutamente su apertura” o “nuestra chica ha vuelto” inundaron X.

Antes del festival, Gaga ya había dicho que se estaba preparando intensamente. “Definitivamente he perdido el sueño un montón de noches, y es porque quiero hacer un gran trabajo”, declaró al New York Times. Su esperado regreso también incluye una gira mundial que comenzará en 2025, con fechas ya anunciadas en Estados Unidos, Europa y Australia.

El espectáculo de Gaga en Coachella fue presentado como un "teatro de ópera en el desierto", dividido en varios actos y cargado de referencias. (Foto: Akita Inu Lofi / YouTube)

Lo que debes saber sobre Coachella

Coachella es un festival de música y artes que se lleva a cabo anualmente en el Empire Polo Club en Indio, California, ubicado en el Valle de Coachella en el desierto de Colorado. Fundado en 1999 por Paul Tollett y Rick Van Santen, el festival se ha convertido en uno de los más grandes, famosos y rentables de los Estados Unidos y del mundo. Es conocido por su diversa gama de géneros musicales, que incluyen rock, pop, indie, hip hop y música electrónica de baile, así como por sus instalaciones de arte a gran escala y esculturas interactivas.

El festival se lleva a cabo durante dos fines de semana consecutivos a mediados de abril y cuenta con múltiples escenarios que albergan actuaciones en vivo de artistas de renombre mundial y talentos emergentes. Además de la música, Coachella ofrece una variedad de experiencias, que incluyen instalaciones de arte inmersivas, una amplia selección de opciones de comida y bebida, y áreas de camping para los asistentes que deseen quedarse en el lugar.

Su ubicación en el desierto crea un ambiente único, con atardeceres icónicos y un ambiente festivo que atrae a cientos de miles de personas de todo el mundo cada año.